Restaurálják a gombásodó plébániaépületet, ugyanakkor nyári táborokat is szerveznek

Ezúttal a gomba kezdte ki a 260 éves épületet. Archív • Fotó: Gergely Imre

A Szent Miklós templom régi plébániájának épülete műemlék, a templomokon kívül a város talán legrégebbi épülete. Portik-Hegyi Kelemen elmondta, a több mint egy évtizedes ittléte alatt

folyamatos építkezések és javítási munkálatok után most került sor a plébániaépület restaurálására.

A gyönyörű épület egyes részeit megviselte az elmúlt több, mint 260 esztendő. „Sajnos, a gomba az épület egyik részébe fészkelt be, és ez nagyon hátráltatja a munkálatot” – számolt be, és arról is beszélt, hogy a meglepetés miatt újabb jóváhagyásokra is kénytelenek várni.

A plébánia épületének öt nagyobb terme van, a tervek szerint előadótermet, hitoktatásra is használható helyiséget, találkozóra, imádkozásra alkalmasat is kialakítanának, de egy turisztikai terem berendezése is a célok között szerepel.

Kezdődnek a nyári táborok

Egyházi táborokba várják a gyerekeket, fiatalokat és családosokat. Portik-Hegyi Kelemen főesperes-plébános elmondta, a nyáron négy táborra készülnek, és

nem csak a gyerekekre és fiatalokra gondoltak, hanem a szülőket is igyekeznek megszólítani. Az egyházi táborok programját ezúttal is úgy állították össze, hogy főként a lelki fejlődést szolgálják, viszont a gyermekek esetében a csapatmunkára, a tartalmas kikapcsolódásra, szórakozásra is hangsúlyt fektetnek.

„Nagyon fontos, hogy a nyári időszakot ne csak kellemesen, hanem hasznosan töltsük” – hangsúlyozta Portik-Hegyi Kelemen főesperes. A táborokról bővebben a plébánián érdeklődhetnek.

Az idei első tábort az 1-7. osztályos gyermekek számára szervezik, amely június 20-23. között lesz és helyszíne Ivó. A főesperes jelezte, egy bibliai, lelki vonatkozású táborról van szó, ahol a gyermekek 8-10 fős csoportokban fognak tevékenykedni. Ebbe a táborba 60 gyereket várnak. A nagyobbaknak szántat július 2-6. között tartják, és félszáz fiatalra számítanak. A főesperes megjegyezte:

örömteli, hogy az egyetemisták visszajárnak, akik annak idején gyermekként részt vettek ezeken a tevékenységeken, visszatérnek.

A további táborokat illetően megjegyezte: augusztus végén szervezik a családos tábort, melynek helyszínéül Varságot választották, és 50-60 személyre számítanak. A negyediket szeptemberben a Fülöp-szigeteken tartott – főként fiataloknak szóló – GenFest témájában szervezik egy összefoglaló táborként. A főesperesség társszervezőként szerepel a nemzetközi tábor szervezésében, melynek helyszínéül Borzontot jelölték meg, ide 200-250 résztvevőt várnak.