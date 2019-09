Repülőszerencsétlenség a kifutópályán

Egyik baj követte a másikat a marosvásárhelyi repülőtéren, ahol nem sikerült jól egy leszállás, a repülőgép pedig landolás után egy másik járművel ütközött – összetett, vörös jelzésű gyakorlatot tartottak, amelybe minden mentési egységet, sőt még a katonaságot is bevonták.

Egy ATR 72 típusú személyszállító gép 32 utassal a fedélzetén a Marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtéren leszállás közben hozzácsapódott a pálya felületéhez, aminek következtében megsérült a fékrendszere, és nem tudott leállni időben. A pilóta megpróbálta az Alfa kifutópályára irányítani a gépet, de ez a sebesség miatt nem sikerült,

elhagyta a leszállópályát és egy repülőtéren parkoló, az Alfa pálya előtt várakozó járművel ütközött.

Tűz nem keletkezett, de a repülőgép és a gépkocsi is súlyosan megsérült, ráadásul az üzemanyag is szivárogni kezdett a repülő tartályából. A gépkocsivezető súlyos sérüléseket szenvedett, ki kellett szabadítani a roncsautóból, a repülő utasai pedig bezáródtak, az ütközés következtében ők is megsebesültek.