Rengeteg terve van az új igazgatónak a vásárhelyi állatkert fejlesztését illetően

Dumitru Pavel, itt még városi tanácsosként • Fotó: Haáz Vince

Dumitru Pavel Maros és Hargita megyei csendőrparancsnok volt, majd nyugdíjazása után rövid ideig vezette a vásárhelyi piacigazgatóságot, és a helyi rendőrségben is vezetői szerepet töltött be. Öt hete vette át a marosvásárhelyi állatkert vezetését, ideiglenes megbízással. Hangsúlyozta, hogy

Tervezik, hogy kis tavat alakítanak ki az elefántok udvarára, hogy hűsölni tudjanak, hasonlót már kialakítottak a tigriseknél, bivalyoknál is.

A volt igazgató lemondásakor felröppent a hír, miszerint az idei költségvetésben nincs elegendő pénz az állatkert idei költségeinek fedezésére. Dumitru Pavel kérdésünkre elmondta, eddigi rálátása szerint minden kiadást fedezni tudnak, sőt befektetéseket is eszközölnek. Napokon belül nekifognak a majomház csatornarendszerének felújításához, újrafedik a tevéknek is otthont adó istállót.

„Szeretnénk egy kis szigetet készíteni a makiknak, hogy ne ketrecben legyenek, hanem a szabadban, de olyan biztonságos helyen, ahonnan nem tudnak elszökni. A nyuszikhoz és tengerimalacokhoz egy kis állatsimogatót is berendezünk, hogy a gyerekek közelről is megnézhessék a kisállatokat. Tervezzük, hogy teljesen átalakítjuk, felújítjuk az akvárium épületét, ezt a 80-as évek elején építették, és azóta nem sokat változott. Ezt jövőre szeretnénk megvalósítani, most készítettjük el a tervét, és árajánlatot kérünk” – ismertette.