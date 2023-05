Rengeteg ötlet a megtisztult Csiky-kert szépítésére

számos cég munkaközössége, baráti társaságok kapcsolódtak be a munkába.

Egyébként idén a tavalyi hasonló akciónak köszönhetően kevesebb volt a szemét, de így is mintegy egy tonnányi hulladékot szedtek össze az önkéntesek – mondta el Csata Levente, az Arbor alelnöke.

most a megyei tanács illetékeseivel kellene egyeztetni, hogy konkrétan meghatározzák, mit is valósítanak meg az összegből.

Az ötletekből nincs hiány. Például női és férfi mosdót alakítanának ki az elhagyott egykori istálló épületében; új kutakat fúrnának, amelyek kiszolgálnák a parkban működő intézményeket, és ahol szomjukat olthatnák a parkban sétálók; az egykori kilátó és filagória visszaépítéséről is szó lenne; újabb fákat ültetnének, rendbe tennék a tanösvényeket és a padokat.

Továbbá játszóteret és sportpályát is létrehoznának itt, valamint szabadtéri színpadot is. Várják, hogy eldőljön, hogy mi is valósul meg a pályázati támogatásból.