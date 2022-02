Rendszeresen kell tisztíttatni az emésztőgödröket

Gyergyószentmiklóson folyamatosan növekszik azon utcák száma, ahol már kiépítették és működésbe hozták a szennyvízhálózatot. Sok helyen azonban még nem csatlakozhattak rá a lakók, vagy pedig nem készült el a rendszer. Emiatt jónéhány olyan utca van, ahol továbbra is emésztőgödrökbe folyik a szennyvíz. Ezeket a tartályokat rendszeresen takaríttatni kell, a szippantást rendelésre végzi el a szolgáltató.

• Fotó: Barabás Orsolya

Van, hogy napokig nincs szükség szennyvízszippantásra, máskor 24 óra alatt 5–10 igénylést is kapnak. Emiatt változó, hogy mennyi idő alatt tudnak a helyszínre érkezni, lehet 1–2 óra, de 1–2 nap is, ezért fontos, hogy ne akkor hívják őket, ha már visszafolyik a fürdőszobába a szennyvíz.

2020 novemberétől, amióta ezt a szolgáltatást is a közmű végzi el, több mint 850 kérés érkezett hozzájuk.

„A városban kétféle szennyvízgyűjtési módszerrel találkozhatunk. Vannak pöcegödrök, amelyek régebbiek, betonfalakkal vannak körülvéve, és ezekből a talajba folyik a felgyűlt szennyvíz, ezért környezetszennyezőek, és létesítésüket ma már nem ajánlják. Emellett vannak szeptikus tartályok, amelyeknek szintén az ülepítés a lényegük, de ezeknél már előzetes szűrésen megy át a szennyvíz, és így a talajba nem jut be az uszadék és az iszap” – részletezte György János, a Gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű kommunikációs szakembere.

Ez függ attól is, hogy mekkora a szennyvízgyűjtő tartály, illetve, hogy a talaj mennyire van feltelve szennyvízzel.

„Az árképzés több tényező függvényében történik, a kiszippantott mennyiség, a távolság, amit meg kell tenni a helyszínig, a munkálat hossza és jellege is hordozza. Mert van, hogy nem csak szivattyúzásra van szükség, hanem takarításra és átmosásra is, és a kiszippantott anyag elszállítását is beszámítják az árba.”

A szolgáltatás díja tehát nagyon változó, átlagban 70–80 lej egy szippantás, de ennél lehet kevesebb is, illetve több, amennyiben komplexebb munkálat szükséges, vagy a város valamelyik külső részén végzik el a szolgáltatást. A fürdőszobában, konyhában érezhető szag jelzi, hogy időszerű a szippantás.