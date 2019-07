Rendőrségi tanácsok szabadságolóknak

A hosszabb időre üresen hagyott ház is meglehetősen nagy csáberőt jelent a betörők számára • Fotó: 123RF

A nyaralás előtt lévőknek a rendőrség ajánlásából szemezgettünk, hogy a szabadság ne váljon rémálommá: a vakáció idején se maradjunk értékeink nélkül, s itthon se egy kifosztott lakás fogadjon bennünket.

Autóval is óvatosan

Az autós utazások esetén is érdemes megfogadni néhány tippet: ha például megállunk, akármilyen rövid időre is, ne hagyjuk a slusszkulcsot az autóban, és mielőtt elhagynánk a járművet, győződjünk meg róla, hogy bezártuk az ajtókat, ablakokat. Az autó belsejében ne hagyjunk szem előtt értékes tárgyakat, a táskák, mobiltelefonok, laptopok látványa a tolvajok számára csábító lehet. Soha ne hagyjunk ugyanakkor pénzt vagy más fontos dokumentumot az autóban, mert megtörténhet, hogy anélkül maradunk.

Az autót is érdemes, amennyiben lehetséges, jól megvilágított, ellenőrzött helyen leparkolni.

A közúti balesetek megelőzése érdekében mielőtt hosszabb útra indulnánk autónkkal, ellenőriztessük szervizben a jármű állapotát, hogy ne egy idegen ország autópályáján mondja fel a szolgálatot. Bár minden vezetéskor igaz, szabadság alatt még inkább érdemes betartani a közúti közlekedés alapvető szabályait, ugyanakkor hajtsunk mérsékelt sebességgel, ne vezessünk alkoholos befolyás alatt, használjuk a biztonsági övet, illetve kérjük ugyanerre az autó minden utasát. Használjuk az éjszakai fényeket vagy a rossz időjárási körülményeknek megfelelő világítást, valamint tartsunk nagyobb távolságot az előttünk haladó járművektől, ne vezessünk agresszíven a forgalomban, és

ha nagyon fáradtak vagyunk, akkor egyáltalán ne üljünk kormányhoz, engedjünk valaki mást vezetni, vagy tartsunk pihenőt. A kezdő gépjárművezetőknek lehetőség szerint kerülniük kell az éjszakai vagy hosszú távú vezetést.

Ami a betörőknek felhívás keringőre

A hosszabb időre üresen hagyott ház is meglehetősen nagy csáberőt jelent a betörők számára. A rendőrség ajánlása szerint azt, hogy hosszú időre elutazunk valahová, csak azokkal közöljük, akikben teljes mértékben megbízunk, ugyanakkor a nyaralás ideje alatt ne posztoljunk a közösségi oldalakon olyan információkat, amelyek arra utalnak, hogy nem vagyunk otthon és várhatóan egy darabig nem is leszünk. Ide tartozik a nyaralásról szóló fotók megosztása még a nyaralás ideje alatt, a különféle hoteleknél és látványosságoknál történő bejelentkezés, de a tartózkodási hely megváltoztatása és a reptéri check in megosztása is. Ezek az információk ugyanis a betörők számára olyanok lehetnek, mint egy felhívás keringőre: tudatják, hogy az otthonunkban senki sincs, így szabad a préda.

A redőnyök, fémrácsok felszerelése a házban és a tömbházak földszintjein lakók számára is ajánlott, ha könnyen megközelíthető az ablak.

A betörők leggyakrabban nyáron is azokat a házakat fosztják ki, amelyekről látszik, hogy hosszabb ideje nincs otthon senki. Erre utaló jel lehet a kint hagyott kuka, a kiürítetlen postaláda, de akár a folyton behúzott függöny, leeresztett redőny is árulkodó lehet.

Ilyen esetekben érdemes megkérni egy családtagot vagy egy szomszédot, hogy nyaralásunk alatt néha nézzen be a lakásba. Vigye be a leveleket, mozgassa a függönyöket, vigye ki a kukát, még ha üres is. Egy riasztó ugyanakkor mindig jó befektetés. Egy lépcsőházban meg amúgy is figyelni kellene rá máskor is, hogy kit engedünk be kaputelefonon, olyanokat ne engedjünk be, akik nem tudják igazolni, hogy kik és miért szeretnének bejönni. Ha pedig gyanús személyeket látunk a lépcsőházban, a lépcsőn, akár a szomszéd lakás ajtaja előtt, értesítsük a hatóságokat erről. Szintén a rendőrség értesítése a feladatunk akkor is, ha idegen emberek nagy méretű csomagokkal jönnek ki egy lakásból, vagy az ablakon adják ki azokat.

Az idegenekben ne bízzunk meg rögtön

Természetesen a nyaralás ideje alatt is érhetik kellemetlen meglepetések az utazókat, úgyhogy érdemes elővigyázatosnak lenni. Fokozottan figyeljünk értékeinkre, ha zsúfolt helyeken, üzletekben, tömegközlekedési járművön tartózkodunk. Érdemes nem ugyanazon a helyen tartani az összes pénzünket, hogy ne kelljen minden vásárlásnál az egészet elővenni, felhíva mások figyelmét is rá, hogy mennyi pénz van nálunk. A legjobb az lehet, ha a szálláshelyen, például a szálloda őrzött széfjében tartjuk iratainkat, értékeinket, és csak annyi pénzt viszünk magunkkal, amennyire éppen szükségünk van.

A tengerparton, strandon is érdemes óvatosan fürödni, napozni: értéktárgyainkat – telefont, pénzt, ékszereket – ne hagyjuk a fürdőlepedőn mindenki szeme előtt, és ismeretlen embereket se kérjünk meg, hogy figyeljék a dolgainkat, mert nem biztonságos. S fontos szabály, hogy a gyereket ne hagyjuk felügyelet nélkül, folyamatosan tartsuk szem előtt.