Betörtek egy házba Székelyudvarhelyen, aztán tíz nap után megjelent a rendőrség

Minősített lopás gyanúja miatt őrizetbe vettek két férfit Székelyudvarhelyen. A nyomozás jelenlegi állása szerint egy lakatlan házba törtek be, ahonnan mintegy 2500 lej értékben tulajdonítottak el javakat.

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Két helyi gyanúsított még május végén tört be egy lakatlan házba Székelyudvarhelyen. A betörésről május 29-én értesítette a hatóságokat egy nyikómalomfalvi férfi, akinek a szülői házába törtek be, amely évek óta lakatlanul áll. A férfi elmondása szerint a betörők a bejárati ajtót feszítették fel, és több dolgot is magukkal vittek a házból, többek között két varrógépet és egy kakukkos órát. Az eltulajdonított javak értékét körülbelül 2500 lejre becsülték.

HIRDETÉS

A rendőrség tíznapos nyomozást követően azonosította a feltételezett elkövetőket egy 21 és egy 30 éves fiatalember személyében, ugyanakkor felmerült egy harmadik személy részvételének gyanúja is. A két férfit betöréses lopás megalapozott gyanújával kedden 24 órára őrizetbe vették a hatóságiak, és szerdán kezdeményezték előzetes letartóztatásba helyezésüket. A nyomozást még folytatják.