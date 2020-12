Rendőrség: szilveszterkor is érvényben lesznek a korlátozások, nincs lehetőség nagy, közös ünneplésre

Idén a közös pezsgőzésről is le kell mondanunk. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay.com

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság hosszú közleményben hívja fel a lakók figyelmét arra, hogy az érvényben levő rendeletek és egészségügyi előírások miatt

nincs törvényes lehetőség arra, hogy vendéglőkben köszöntsék az új évet.

A rendőrség azért tartotta szükségesnek ezt elmondani, mert egy szászrégeni vendéglő az egyik helyi rádióban szilveszteri mulatságot hirdetett, amire toborozta a vendégeket. A rendőrség emlékeztet, hogy az éjszakai kijárási tilalom érvényben van és lesz évváltáskor is, s ennek értelmében 23 és 5 óra között csak komoly indokkal lehet az utcán tartózkodni. „A rendőrök elsősorban a járvány megelőzése céljából ellenőriznek és igazoltatják az utcán tartózkodókat, de amennyiben törvényszegést tapasztalnak büntetnek is.

A kijárási tilalmat december utolsó és január első napján is be kell tartani, a maszkot viselni kell az utcán is, nem lehet ünnepségeket, összejöveteleket, bulikat szervezni sem közterületen, sem zárt helyiségekben

– közli a hatóság.

HIRDETÉS

Szászrégenben a fertőzöttségi mutató egyébként hétfőn 2,83 ezrelék volt.

A Maros megyei prefektúra keddi jelentése szerint az elmúlt 24 órában 50 új, koronavírussal fertőzött személyt azonosítottak Maros megyében, ezzel a betegek száma 14 466-ra emelkedett. Jelenleg kórházban 344 személyt kezelnek, megfigyelés alatt 32 személyt tartanak, otthonában gyógyul 606 személy, kéthetes otthoni karanténját jelenleg 1953 Maros megyei személy tölti.

A járvány kezdetétől Maros megyében 506 személy elhalálozását okozta a koronavírus fertőzés is.