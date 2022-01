Rendőrség: a kevés parkolóhely senkit sem jogosít fel a szabálytalan megállásra

Gyakoriak a szabálytalan megállások, parkolások Csíkszereda központjában, a kihágást elkövető gépkocsivezetők pedig szinte kivétel nélkül a parkolóhelyek hiányával igyekeznek megmagyarázni a szabálytalanságaikat. A közlekedésrendészek számtalan, ilyen jellegű szabálytalankodást észlelnek, azonban – amint az a rendőrség éves kimutatásából is kitűnik – nem feltétlenül a bírságolás a céljuk.

Az úttestre kényszerülve. Az autóbuszok megállói rendre megtelnek szabálytalanul parkoló autókkal napközben • Fotó: Veres Nándor

Csíkszeredában az autók száma évek óta egyre csak növekszik, a kialakított parkolóhelyekkel azonban nem lehet követni ezt az iramot. Ez egyre gyakrabban vezet tilosban parkoláshoz, az autós-, illetve gyalogosforgalom akadályozásához. Hasonlóról számolt be lapunknak egy csíkszeredai fiatalember is, aki a Fenyő utcában, saját tömbháza előtt félig a járdára állva parkolt egy gyalogátkelőhely közvetlen közelében.

Az indoklás szerint túl közel parkoltam, amit el is ismerek. A lakcímre kiküldött dokumentumban kérték, nevezzem meg, hogy ki vezette akkor az autót, mivel őt terheli a felelősség

– mesélte, hozzátéve, hogy pár nappal a parkolás után kapta kézhez a levelet. Megjegyezte, korábban hasonló parkolásért már kapott egy 150 lejes bírságot. Mindkét esetben ő vezette az autót.

Egy másik férfi arról számolt be, hogy ő már többször is figyelmeztetésben részesült, de csomagszállítóként, munkájából adódóan néha mégis kénytelen véteni a parkolási szabályok ellen. „Nehéz szabályosan parkolni a városban. Viszont háztartási gépeket nem cipelhetünk utcákon át gyalogosan. Egy év alatt háromszor megúsztam, mivel megértették a helyzetet a rendőrök” – magyarázta. Mivel a közösségi hálón is több hasonló esetről lehet olvasni, lapunk megkereste a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság nemrég nyugdíjba vonult szóvivőjét, Gheorghe Filipet, aki a felvetés kapcsán elmondta, a közlekedésrendészet az ősz folyamán nem szervezett sem országosan, sem helyi szinten nagyszabású akciót a szabálytalankodó autósok kiszűrésére.

A szabálytalankodókkal szembeni fellépés mindennapi beavatkozást igényel a csíkszeredai forgalom esetében. Naponta történnek felelősségre vonások, és nem mondhatni, hogy az októberi, illetve novemberi időszakban több büntetést osztottak volna ki a kollégák, mint az év más időszakában

– válaszolta.

A korábbi szóvivő az eljárásról elmondta, a szabálytalankodó autós kilétét ellenőrzik első körben, mivel nem mindig maga a tulajdonos az autó vezetője. Ahol rövid időn belül nem jelentkezik a helyszínen a vétkes, ott az első érintett szerinti eljárással derítik ki a sofőr kilétét. Hozzátette, az úttesten történő szabálytalan parkolás sokszor a gyalogosokat is akadályozza, esetleg elzár egy kijáratot a rossz helyen álló autó. A hargitai megyeszékhelyen

a Kossuth Lajos utca a legproblémásabb e tekintetben, hiszen ott egymást érik a szabálytalanul álló, várakozó gépkocsik, de a Temesvári sugárút felső szakaszán, az ortodox templom közelében is rendre elfoglalják a parkoló autósok a Petőfi Sándor Általános Iskola felé vezető sávot.

„A jelenség nem csak a buszmegállókban jelent gondot. Az útkereszteződések szélén és a gyalogátjárók közelében kifejezetten veszélyes helyzetekhez vezethet, ellenben szokássá vált megállni. Több irányból is lecsökken a megfelelő kilátás, ezért is figyel jobban a rendőrség ezekre a kihágásokra” – fogalmazott. Rámutatott, a legtöbb, tilosban parkoló autós a korlátozott számú parkolóhellyel próbálja magyarázni szabálytalankodását, kevés százalékuk pedig belátja, hogy hibázott, elnézést kér, és nem ismétli meg a kihágást.

A közlekedésrendészetnek nem kifejezetten a bírságolás a célja. Aki ellenben visszaeső, az nem csak figyelmeztetést kap

– szögezte le. A legalacsonyabb büntetési tétel jelenleg 145 lej, de a korábbi szóvivő elismerte, a sofőr hozzáállásától és együttműködésétől vagy agresszív fellépésétől függően ez az összeg növekedhet további kihágások feljegyzésével.