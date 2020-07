Rendőrök, fogyasztóvédők, közegészségügyi felügyelők ellenőriznek

Az elkövetkező időszakban fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a szabadidőközpontokban, parkokban, közszállításai járműveken, de teraszokon és üzletekben is – figyelmeztet a Maros megyei rendőrség.

Megyeszerte ellenőrzik a maszk viselését • Fotó: Veres Nándor

Mint Emanuela Farcas, a rendőrség sajtószóvivő elmondta, az elmúlt 24 órában is több tíz büntetést róttak ki azért, mert a vendéglátóipari egységek, üzletek tulajdonosai, a magánszemélyek nem tartották be a járvány terjedésének megakadályozása érdekében előírtakat. Többek között a maszkok viselésének elmulasztása miatt 39 esetben róttak ki pénzbírságot, összesen 4000 lej értékben. A sajtószóvivő felhívta a figyelmet, hogy az elkövetkező napokban is ellenőrzésekre lehet számítani megyeszerte.

A prefektúra jelentése szerint az elmúlt 24 órában hárommal nőtt a koronavírussal fertőzött személyek száma Maros megyében, elérve a 767-et. Közülük 674-et már meggyógyultnak nyilvánítottak, 70-en életüket veszítették. Az aktív betegek száma Maros megyében 23. Megyeszerte 55 személyt tartanak megfigyelés alatt, koronavírus fertőzés-gyanúval.