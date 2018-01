Rendkívül ellenálló, és gyorsan terjed Gyergyószentmiklóson a sárgaságot okozó vírus

Gyergyószentmiklóson harminchárom gyermek fertőződött meg hepatitisz A vírussal, köznapi nyelven sárgaságos lett. Mint a szakember rávilágított, már nemcsak a roma közösség érintett, hanem mindinkább terjed a mocskos kezek betegségének is nevezett májgyulladás.

A gyergyószentmiklósi kórház fertőzőosztályán kezelik a betegeket • Fotó: Baricz-Tamás Imola

Tavaly november 18-án igazoltak egy sárgaságos megbetegedést Gyergyószentmiklóson, a téglagyári romatelepen. Azóta folyamatosan, egyre többen fertőződtek meg, ilyen méreteket öltő terjedése e betegségnek rég nem volt a városban. A fertőzőosztály vezetője, dr. Dogar Maria Laurentia lapunknak elmondta, ő 2004 óta dolgozik Szentmiklóson, de ennyi A vírus okozta hepatitiszes esettel nem találkozott még. Jelenleg

két és tizenhat év közötti gyerekeket, fiatalokat kezelnek Gyergyószentmiklóson

ezzel a problémával. „A kiskorúak a legveszélyeztetettebbek, két éves kortól tizenhat évesig. A betegekkel érintkező felnőttek is elkaphatják a kórt, de a negyven év fölöttiek már immunisak a vírusra” – emelte ki Dogar Maria Laurentia.

Eleinte a roma közösség tagjai között terjedt, több beteg a téglagyári telepről érkezett, majd a városban élő más roma közösségek tagjai közül is megbetegedtek néhányan, mostanra azonban

már iskolai, óvodai közösségekbe is bekerült a vírus, mely rendkívül ellenálló, és gyorsan terjed.

A fertőzött személy székletével jut a környezetbe, ahol sokáig életképes marad, majd szájon át fertőződik meg a következő ember szennyezett étel, ital, piszkos kéz, csatorna, szabad vizek közvetítésével. Éppen ezért a vírus gyorsan terjedhet a rossz szociális és higiénés környezetben élők körében. Doktor Dogar szerint ez történhetett Gyergyószentmiklóson is.

Fertőznek a vírushordozó személyek is

A vírus emberről emberre terjed, egy beteg akár további huszonegy, környezetében élő személyt is megfertőzhet. A betegség megelőzéséhez nagyon fontos a személyes és a környezeti higiénia biztosítása, a rendszeres kézmosás, a lakás, az oktatási intézmények tisztán tartása. „A higiénia a rendszeres, szappannal való kézmosással kezdődik, erre fokozott figyelmet kell fordítani. A hepatitisz A vírus okozta betegséget a mocskos kezek betegségének is hívják. Nagyon könnyen terjed a vízzel, élelmiszerekkel. Vannak olyan betegek, akiknél megjelennek a tünetek, mások csak hordozói a sárgaságnak, de tudni kell azt, hogy így is fertőznek” – hangsúlyozta a főorvos. A betegség

tünetei különbözők, hányinger, hányás, hasfájás, sárga bőr, sötétedő vizelet, fehéredő széklet egyaránt jelezheti, hogy sárgaságos a személy.

Amennyiben fertőző májgyulladás gyanúját észleli valaki, a családorvos el kell végeztesse a szükséges vér- és vizeletvizsgálatot, és ha az eredmény pozitív, akkor a fertőzőosztályra küldik a beteget, ahová huszonegy napra beutalják. A gyógyuláshoz pihenésre van szükség, vitaminok, májvédő szedésére, hosszú távú diétára, illetve nem szabad sportolni sem, hiszen a májmegnagyobbodás miatt könnyen megsérülhet ez a fontos szerv. A kórházi kezelés után az első három hónapban havonta van szükség újabb vér- és vizeletvizsgálatra.

A megelőzésre kell figyelni

A szakember felhívja a figyelmet arra, hogy a sárgaság terjedésének megállítása érdekében mindenki fokozottan figyeljen a higiénés körülményekre: gyakran és alaposan mossunk kezet, a személyes tisztálkodási eszközöket, evőeszközöket tartsuk tisztán, egymás után ne használjuk. Bár a csapvizet hetente vizsgálják, és kórokozó jelenlétét nem mutatták ki, a szakember nem javasolja annak fogyasztását, inkább palackozott vizet vagy öt percig főzött csapvizet javasol.

Az orvosnő azt is elmondta, a családorvosokra is nagy felelősség hárul a járvány megállításában. Ha betegeik közül valakiről kiderül, hogy megfertőződött, akkor a környezetében élőket is laborvizsgálatra kell küldeniük, és az adott családokban meg kell vizsgálni a körülményeket, szükség esetén fertőtlenítést kell végeztetni.

Tisztálkodás, fertőtlenítés kötelező

Dr. Simon Alpár háziorvos lapunknak elmondta, nem hatásköre kijelenteni, hogy járványról van szó, azt ugyanis a járványügyi hivatal állapítja meg. Több pácienst továbbküldött szakorvoshoz, mert kapcsolatban volt olyan személlyel, aki feltehetően fertőzött volt. „A háziorvos feladata, hogy felhívja a figyelmet a tisztálkodás fontosságára, a fertőtlenítésre. Ha konfirmált eset van a családban, akkor a családtagoknak jelentkezniük kell, hogy laborvizsgálatot végeztessenek, ugyanis ezt a fertőző betegséget laborvizsgálat útján mutathatják ki” – mondta.