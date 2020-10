Rendhagyó volt az idei U-Hub Mentorprogram

A járványhelyzet ellenére idén nyáron is megrendezte a Mentorprogramot a U-Hub Udvarhelyszéki IT&C Közösség. A szabályokhoz igazodva a program hibrid rendszerben zajlott: a 100 órányi intenzív szoftverfejlesztési képzést online szervezték meg, és több diák a szakmai gyakorlaton is online formában vett részt, míg mások személyesen is bejártak az IT cégek irodájába, a megfelelő biztonsági intézkedések mellett.