Rendhagyó vezetéstechnikai képzés Csíkszeredában

A tréner ezúttal is a székelyudvarhelyi származású, Magyarországon élő Bálint Levente oktató lesz, aki már több erdélyi vezetéstechnikai képzést is tartott. Mindkét nap, szombaton és vasárnap is 25-25 motorost tudnak fogadni, akik különböző motorkerékpár vezetést fejlesztő gyakorlatokon vehetnek részt.

Lesz egy szintfelmérés, majd ennek megfelelően alakítják ki a különböző nehézségi és komplexitású feladatokat. A képzés elméleti részében szó lesz a hatékony és biztonságos vezetés általános fogalmairól, valamint a közúti balesetek esetén nyújtott elsősegélyről is. A képzésre jelentkezni, regisztrálni a 112 Coffee & Co. kávéházban lehet. Bővebb információk a képzés Facebook-eseményénél találhatók.