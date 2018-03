Rendhagyó, színházhoz kötődő élményben részesülni – nyílt nap a Figuránál

A színházi világnap alkalmából ismét szélesre tárja kapuit március 27-én a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház. Az egész napos program során szakmai fogásokkal ismerkedhetnek és ezeket gyakorolhatják is az érdeklődők, kulisszatitkokba nyerhetnek beavatást, megmérettethetik a színházzal kapcsolatos tudásukat, továbbá előadás, fotókiállítás és buli is várja őket.

Archív • Fotó: Baricz-Tamás Imola

Indításként, 9 órától a művelődési házban működő YourLivingRoom-ban reggeli kávéval várnak minden olyan érdeklődőt, aki közelebbről szeretné megismerni a színház alkalmazottjait, kíváncsi arra, hogy hogyan működik az intézmény. Ezt követően, 10 órától Színházi bemelegítő címen a társulat tagjainak vezetésével koncentrációs és csapatépítő játékokat, valamint színházi bemelegítőgyakorlatokat próbálhatnak ki az erre vállalkozók. 11-től a Hideg című előadás próbájára lehet beülni. Ajánlott lejegyezni a darabbal kapcsolatban megfogalmazódó kérdéseket, mivel a próba után „kibeszélés” szerepel programon.

Azoknak a játékos kedvűeknek, akik szeretik a kihívásokat, 16 órától érdemes lesz bekapcsolódniuk a programba. Ekkor ugyanis kvízjáték kezdődik, amely során a színház világával és a Figurával kapcsolatos kérdéseket kell megválaszoljanak a kétfős csapatok. A szervezők ígérete szerint a játék végén nem maradnak el a nyeremények.

HIRDETÉS

Ez alkalommal arra is lehetőség nyílik, hogy bárki kipróbálja, milyen rendezőnek lenni. Az erre vállalkozóknak garantálják, hogy délután 5 órától a társulat színészei rendelkezésükre állnak, és utasításaik szerint játsszák egy ismert dráma egyik jelenetét. És mint a valóságban: jelmezek, kellékek, hang- és fénytechnika fölött is rendelkezhetnek a vállalkozó szelleműek. A szervezők arról is gondoskodnak, hogy képzett rendező is legyen a helyszínen, akitől szükség esetén segítséget, tanácsot lehet kérni.

A nap folytatásában, este fél 7-től fotókiállításra várják az érdeklődőket az intézmény előterébe. A Jakab Lóránt színházi fotós munkáiból készült tematikus összeállítás a Figura előadásait idézi fel, hét évre visszamenőleg.

Ezúttal ismét megtekinthető lesz a gyergyói színház legfrissebb darabja – a Gyergyószentmiklósról négy valótlan történetet bemutató Hideg című előadás 19 órakor kezdődik. Az előadást közönségtalálkozó követi az alkotókkal.

A nyílt napot vacsorával és bulival zárja a Figura. A YourLivingRoom-ban este 9-kor kezdődő programba karaokét is beiktattak. A Hideg című előadás kivételével a színházi világnap minden programjára ingyenes a belépés.