Rendhagyó programot indított a Maros Megyei Múzeum

Nagy népszerűség övezte a Múzeumok éjszakáját, ötletet adva az intézménynek

A program célja egyrészt a múzeum legkedveltebb programjának állandósítása, tematikus vezetések a múzeum kiállításain, másrészt más kikapcsolódási és oktatási tevékenységek szervezése, ami által növelni lehet a hűséges múzeumlátogató közönség és turisták érdeklődését, valamint azokét, akiknek a zsúfolt hétköznapjaiba nem fér bele a látogatás.

Sokan vettek részt a Múzeumok éjszakáján – innen ered az ötlet

Ahogy Ötvös Koppány múzeumigazgató a Székelyhonnak elmondta, az augusztusban indult kísérleti projektnek három helyszíne van: a Kultúrpalotában a művészeti, a várban a történelmi részleg, valamint a Toldalagi palotában a Néprajzi és Népművészeti múzeum kapcsolódik be. Egyelőre az év végéig szervezik meg heti rendszerességgel a csütörtök esti múzeumlátogatást, amennyiben sikerrel jár, folytatják a továbbiakban is. Mint az igazgató részletezte, a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat népszerűségéből kiindulva vágtak bele ebbe az új projektbe. Akkor ugyanis olyan nagy volt az érdeklődés – rengetegen járták végig a kiállításokat, vettek részt a rendezvényeken, tematikus sétákon, tárlatvezetéseken, és ki is fejtették, hogy az esti program sokkal megfelelőbb a hagyományos nappalinál –, hogy arra a megállapításra jutottak, egy új alternatívát kínálnak, a csütörtök esti látogatást.

Azt is szeretnénk felmérni, hogy milyen csatornákon jut el látogatóinkhoz az információ, a Facebookon, a sajtó révén, vagy más úton, barátok, ismerősök által

– fogalmazott az igazgató, aki reméli, sokan élnek a lehetőséggel, és csütörtök esti programnak a múzeumlátogatást választják.

Lövészárok, gulyáságyú, harci viselet

A Maros mentiek a nagy háború lövészárkaiban című kiállítás csütörtök este 7-től román, fél 9-től pedig magyar nyelvű vezetéssel tekinthető meg. A történész nem csupán a kiállított tárgyakat ismerteti, de arról is beszél, hogy hol, milyen körülmények között használták azokat, mi volt a magyarázata, hogy a lövészárkokat két méternél is mélyebbre ásták, honnan jön a gulyáságyú elnevezés, miből ettek, ittak a katonák, mit viseltek a bakák, illetve a tisztek, hogyan és hol aludtak, ha volt rá lehetőségük. Hasonló tárlatvezetésre számíthatnak a látogatók a művészeti galériában is.

A szeptemberi program összeállításán még dolgoznak – válaszolta érdeklődésünkre az igazgató, – koncerteket, bemutatókat, előadásokat is terveznek, illetve a színfalak mögé is beviszik az érdeklődőket, a restaurátori műhelyekbe, raktárakba, ahová egyébként nincs bejárása a nagyközönségnek.

A csütörtök esti múzeumlátogatás díjköteles, a Kultúrpalotába a felnőtt, teljes árú jegy 16 lej, a diák-, és egyetemista jegy 4, a nyugdíjas jegy 8 lej. A Néprajzi- és Népművészeti Múzeumba, és a várban a történelmi és régészeti múzeumba a teljes árú jegy 12 lej, a diákjegy 3, a nyugdíjasoknak pedig 6 lej egy jegy ára.