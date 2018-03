Rendezni kellene a tömbházak belső udvarát

Több évtizedes elhanyagoltságot kell felszámolni Csíkszeredában, ami a régebbi tömbházak belső udvarait, környezetét illeti. A Mihail Sadoveanu utcában is romlanak a körülmények, de a változásra még várni kell.

Elhanyagolt környezet a csíkszeredai Mihail Sadoveanu utcában • Fotó: Pinti Attila

Csíkszeredában a vasútállomáshoz közeli tömbházak a legrégebbiek közé tartoznak, ennek megfelelően a lakókörnyezet is alapos felújításra szorul. Ez részben már megtörtént, a Brassói út 7. és a Kossuth Lajos utca 46. szám alatti tömbházak közös belső udvara megújult, hasonló munkálat következik a Mihail Sadoveanu utca 33., 31., és a Brassói út 9-es számú tömbházak által közrezárt udvaron is, új parkoló és játszótér kialakításával. A Mihail Sadoveanu utca másik oldalán, a Kossuth Lajos utcáig terjedő kis lakóövezet lakói is ilyen beavatkozásra várnak.

Kétemeletes tömbházak találhatók ezen a területen, ahol a Mihail Sadoveanu utca felől betérve a szűk és autóktól túlzsúfolt belső udvar közepén új elemekkel is felszerelt apró játszótér is található. A Kossuth Lajos utca felőli bejáratoknál

a járdákat korábban felújították, a belső udvaron viszont tönkrement az útburkolat, pocsolyák, kátyúk akadályozzák a közlekedést, oldalt pedig nem bádogból, hanem deszkából épült garázsok foglalják a területet.