Rekordszámú embert kellett tavaly a hegyekről lehozni

Képünk illusztráció • Fotó: Gyergyószentmiklósi Hegyimentő Szolgálat

A helyzetet súlyosbítja, hogy míg az elmúlt években enyhébbek voltak a telek, tavaly és idén ez megváltozott: jelentős a hómennyiség, viharos az időjárás a hegyekben. Kovács Róbert szerint ugyanakkor több az új sípálya, illetve a síző is, és ez is mind befolyásolja a balesetek számát.

Maros megyében tíz százalékkal volt nagyobb a balesetek száma 2018-ban, mint az azt megelőző évben: 282 hegyi balesethez riasztották a szolgálat munkatársait, emellett 68 baleset történt még a sípályákon is, a 350 baleset pedig összesen 472 embert érintett.

Félszáz mentőakció

Hargita megyében 2018-ban több mint ötszázszor riasztották a hegyimentőket, akik több mint hatszáz embernek segítettek – összegzett a Székelyhon megkeresésére Fekete Örs, a Hargita Megyei Hegyimentő Szolgálat vezetője. „Ez a szám magasabb az átlagosnál, ugyanis Hargita megyében az évi 400–450 baleset számít átlagosnak, de nem kiemelkedő, mivel volt már olyan évünk is, amikor a hatszázat is meghaladta a riasztások száma” – fogalmazott a hegyimentők vezetője. Úgy vélte, a tavalyi magas szám a hosszúra nyúlt szezonnal is magyarázható;

a balesetek legnagyobb százalékát a síbalesetek teszik ki Hargita megyében.

„Idén olyan helyeken is működik sípálya, ahol eddig nem volt, és az új pályák környékén már csak azért is megemelkedik a balesetek száma, mert még nincs megfelelő síkultúra ott, illetve nem ismerős a terep” – mondta Fekete Örs, aki szerint húsznál is több sípálya működik Hargita megyében. A legtöbb baleset ugyanakkor még mindig a nagy síközpontok körül történik: Hargitafürdőn, a Madarasi Hargitán és a Bucsin környékén, így a csíki, udvarhelyi és gyergyói szolgálat is elég leterhelt, talán a maroshévízi csapatnak a legkönnyebb a területe.