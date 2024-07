Rekordot döntött az Electric Castle zenei fesztivál résztvevőinek száma

fellépett a Massive Attack angol trip hop banda is, melynek szombat esti koncertjén 68 ezren vettek részt

– írták az MTI-nek is kiküldött közleményükben a szervezők.

Nagy érdeklődés övezte a Bring Me The Horizon, Sean Paul, Paolo Nutini, Nina Kravitz és több lemezlovas, illetve román zenekar koncertjét is.