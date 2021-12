Régi fényében tündököl Borszék egyik legszebb műemlék épülete

Múzeumot, alkotótermeket alakítanak ki, továbbá konferenciáknak, civil szervezetek különböző rendezvényeinek fog otthont adni Borszék egyik legszebb műemléképülete, az egykori 49-es villa. A létesítmény teljes felújításával most készültek el.

Az egykori 49-es villa (amely manapság 51-es Emil-villaként ismert) két éven át tartó munkálatok során teljesen új köntöst kapott, oly módon, hogy a régi építészeti elemek is megmaradtak, ezeket a lehetőségek szerint restaurálták. A belső terek is teljes körű felújításon estek át. A beruházás részeként a műemlék teljes bútorzatot is kapott.

Az épületet részben a fürdőváros fénykorából származó bútorzattal rendezték be, itt kiállításokat szerveznek, balneomúzeumot alakítanak ki

– mondta el érdeklődésünkre Mik József borszéki polgármester.

1938-ben épült

A romos épületet 2016-ban vásárolta meg a borszéki önkormányzat, és a munkálatokat lehetővé tevő uniós finanszírozási szerződést 2018-ban írták alá a gyulafehérvári Központi Fejlesztési Régió Ügynökségével. A közel hárommillió lej összértékű projektből 2 millió 675 ezer lej volt a vissza nem térítendő támogatás.