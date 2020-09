Reggeli, ahogyan az angolok szeretik

Első lépésként serpenyőt vett elő a séf, amelyben néhány csepp olívaolajat melegített fel a gáztűzhelyen. Ebben először a vékony szeletekre vágott baconszalonnát pirította meg. Ez a sütés közben zsírt engedett ki magából, amelyben tökéletesen elkészülhetett az apróra vágott vöröshagyma, illetve a szintén feldarabolt friss paprika. Időközben a karikákra vágott paprikás füstölt kolbász, illetve az enyhén beirdalt cérnakolbász is a serpenyőbe került, hogy egyszerre süljenek át a hozzávalók, amelyeket így melegen lehet majd tálalni. Leghamarabb a bacon, illetve a cérnakolbász készült el, ezeket rögtön tálalta is a szakember.

A serpenyőben maradt füstölt kolbászra tette rá az előfőzött babot, amelyet üzletben is meg lehet vásárolni konzervben. „Persze mi magunk is előkészíthetjük a babot, mégpedig úgy, hogy néhány órára beáztatjuk, hogy megpuhuljon, majd sós vízben főzzük meg. Ezután le kell öntsük róla a vizet és meg kell várjuk, hogy lehűljön” – magyarázta Karácsony.

Ezután három tojást vett elő, majd feltörte és óvatosan, vigyázva, hogy a sárgája ne folyjon szét, a serpenyőbe helyezte, amelybe ugyanakkor még némi olajat is csepegtetett. Fűszerként a már megszokott sót és borst használta. A tükörtojás is pillanatok alatt elkészült – szándékosan úgy volt megsütve, hogy a sárgája még folyjon –, így hamarosan azt is a tányérra helyezhette a séf.

Zöldséggel díszítve

Karácsony József rámutatott, mint minden esetben, most is fontosnak tartja, hogy díszítve legyen az étel, hiszen úgy nem csak étvágygerjesztőbb, de a szeretteink azt is látják, hogy dolgoztunk vele. A szakember azt ajánlja, hogy ezúttal kifejezetten zöldségeket használjunk fel dekorációként, hiszen azok nem csak egészségesek és finomak, de elfogyasztásukkal megkönnyíthetjük a laktatós reggeli megemésztését. Ő maga koktélparadicsomot és lilahagymát használt, ugyanakkor némi friss bazsalikom is a dekoráció részét képezte.