Reagált Frunda György cége a házkutatások után

A nyomozóhatóság szerint fiktív recepteket is kiállítottak a gyanúsítottak. Képünk illusztráció

A közleményből megtudjuk, hogy szerdán az Ortoprofil központi székházában és a kirendeltségeken is több házkutatást tartottak, és ellenőrizték, hogy milyen módon ítélték oda a gyógyászati eszközöket a pácienseknek.

„A házkutatások és helyszínelések alatt a cég minden munkatársa a bűnügyi szervek rendelkezésére bocsátott minden kért iratot, rámutatva, hogy minden pácienst a törvényes elírások betartásával szolgáltunk ki. A cégünk tevékenysége eddig is, most is törvényes, és az is marad. Legfőbb célunk változatlan: minőségi szolgáltatásokat és termékeket biztosítani. Reméljük, hogy ez a kellemetlen eset megerősíti csapatunkat” – olvasható a közleményben.

Az Ortoprofil Frunda György volt szenátoré. A politikust azonban nem vizsgálják, mert a céget más adminisztrálja.

Mint beszámoltunk róla, a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) marosvásárhelyi területi egysége a rendőrség bevonásával 68 házkutatást tartott az ország egész területén egy olyan bűnügyben, amelyben országszerte több orvost és asszisztenst közokirat-hamisítással, hamisított okirat tudatos felhasználásával, csalással, bűnözői csoport létrehozásával, hivatali visszaéléssel gyanúsítanak. A vádhatóság azt állítja, hogy 2013-tól olyan orvosi eszközöket írtak fel, amelyekre a pácienseknek nem volt szükségük. Ezeket az ország egész területén két marosvásárhelyi cég forgalmazta, amelyek ezáltal illetéktelen jövedelemre tettek szert. Az ügyészek tízmillió lejre becsülik a törvénytelen tevékenység nyomán keletkezett kárt.

