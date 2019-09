Rangos díjat nyert a Maros megyei fürdőváros

A számok is azt mutatják, hogy a turisták szeretik a Maros megyei fürdővárost • Fotó: Haáz Vince

A Romániai Balneoturisztikai Patronátus (Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania - OPTBR) legfőbb célja a romániai gyógyturizmus népszerűsítése, fejlesztésének elősegítése, egykori jó hírnevének visszaszerzése. Ennek érdekében szervezi évente sorra kerülő országos kongresszusát is, amellyel lehetőséget teremt a fürdővárosok, települések, vendéglátó egységek, szállodák vezetői számára találkozni, tapasztalatokat, javaslatokat megosztani, ötleteket gyűjteni, kapcsolatokat teremteni, és közösen terveket szőni.

Nyugattal kell versenyezniük

A négynapos kongresszus fő eseménye volt a díjátadó gálaest, amelynek részeként a szervezet különböző kategóriánként díjazott településeket, üdülőközpontokat és szállodákat. Ezen

a díjátadón lett Szováta az úgynevezett „legsokoldalúbb turisztikai célpont” kategória nyertese.

Szováta polgármestere, Fülöp László úgy véli, ebben az elismerésben gyakorlatilag minden benne van: az is, hogy fontos turisztikai célpont, és az is, hogy balneoterápiás szolgáltatásairól híres, de a szovátai infrastruktúra, a virágok, a város és a környezete is.