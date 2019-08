Rajtol a klasszikus gitárfesztivál: Marosvásárhely mellett Székelyudvarhelyen is belecsapnak a húrokba

Kelet-Európa legnagyobb gitárfesztiváljának ad otthont Marosvásárhely augusztus 6. és 11. között. Az immáron 14. alkalommal megszervezett Harmonia Cordis Nemzetiközi Klasszikus Gitárfesztivál kedden a marosvásárhelyi várban rajtol el többek közt a gitárvilág legendáinak előadásával, de szerdán új helyszínen megkezdődik a fesztivál Székelyudvarhelyen is.

A marosvásárhelyi várban lesz a fesztivál nyitókoncertje • Fotó: Gálna Zoltán

Marosvásárhelyen minden este 19 órától kezdődnek majd a koncertek: augusztus 6-án, kedden a 18 országot egybefonó Eurostring magyarországi és romániai győztese lép fel, külön-külön és együtt is.

Hart Gábor 2018 tavaszán nyerte meg a Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivál versenyét, 2016-tól aktívan játszik különböző musical, illetve rockoperákban, 2018 nyarán pedig játszhatott a Miskolci Operafesztiválon is.

Stochelo Rosenberg egy holland cigánytáborban született. A visszafogott, tehetséges fiúból világhírű előadóművész lett, aki gitárosként és zeneszerzőként is elismert. Már 12 éves korában több lemezkiadó figyelmébe került. Az elkövetkező években Nous’che és Nonnie unokatestvéreivel zenélt együtt, később kialakítva a híres Rosenberg Triót.

A rendezvény második napján zajlik a fesztivál megmérettetése is, az előzsűrizés nyomán összesen hat gitáros került a döntőbe, amelyet szerdán 15 órától tartanak a Kultúrpalota Kistermében.

Pusztai Antal pedig napjaink egyik legtehetségesebb klasszikus és dzsesszgitárosa, Ausztriában él, koncertezett már Európa-szerte, Dél-Koreában és Kolumbiában is. Közreműködik még Asztalos Zsolt és Hadnagy Attila, valamint Mădălina Ioana Petre is.

Szerdától a koncertek esténként a Kultúrpalotában zajlanak majd: aznap fellép a Tritonius Guitar Trio, majd a Venti Chivar Trio, mindkét formáció Magyarországról érkezik. Az est fénypontja ugyanakkor a francia Gabriel Bianco és a cseh Michaela Hrabankova gitár-oboa duója.

Szerdán amúgy már Székelyudvarhelyen is megkezdődik a gitárfesztivál, amelynek idén új időpontja és új helyszíne is van: az udvarhelyi fesztivál azért került a vásárhelyivel egy időbe, hogy így több nagy gitáros nevet tudjanak elhozni Udvarhelyre is: Beke István Ferenc elmondása szerint

minden EuroStringes fellépő koncertezik a Székelyudvarhelyen is, az ottani program igazi ínyencsége a zárónapi Tritonus Guitar Trio koncertje lesz.

Az udvarhelyi koncertek amúgy augusztus 7-10. között minden nap 18 órától kezdőnek a Haáz Rezső Múzeumban, a program teljességében megtalálható a harmoniacordis.ro honlapon, ahogy a vásárhelyi is.