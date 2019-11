Ragaszkodnak Eminescuhoz Szentegyházán

A lakók többségének akarata érvényesül. Nem lesz névváltoztatás a szentkeresztbányai részen • Fotó: Erdély Bálint Előd

Már csak azért is, mert az utcanév-változtatásokat és névadásokat a törvény szerint a választások előtt legalább hat hónappal meg kell tenni – így ez most lehetséges. A tisztségviselő rámutatott:

a városháza egy kormányrendeletnek eleget téve most készítteti a település digitális térképét, amely az állami központi nyilvántartás részét fogja képezni.

A munkát végző szakemberek többször is panaszkodtak a hivatalban olyan utcarészekre, ahol nem világos az elnevezés, ezt pedig rendbe kell hozni. Példaként a strandnál lévő nyaralókat említette, amelyek ugyan a Köztársaság utcába vannak bejegyezve, de nem tartoznak oda. A nárciszrét felé vezető utcának ugyanakkor neve sincs, csak házszámok vannak. Ekkor jött az önkormányzati képviselők részéről az ötlet, hogy a projekt keretében egyes tájidegen utcaneveket is megváltoztassanak, ha a lakosság is akarja. Ezeket a nem kötelező érvényű javaslatokat tették közzé az interneten, ám ez hatalmas vitát generált.