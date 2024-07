Ráduly Réka: rajtam múlnak az eredményeim

Ráduly Réka számára a tanulás és a sportolás mindig is prioritás volt. Ennek meg is lett az eredménye, hiszen Csíkszék magyar diákjai között a legmagasabb érettségi eredményét érte el. Réka éveken át a romániai tájfutó-válogatott tagja volt; kétszeres Balkán-bajnok (2021 és 2023) és három ifjúsági Európa-bajnokságon vett részt. Évekig versenyszerűen műkorcsolyázott, egyszer korosztályos Románia Kupát is nyert.

– Mit sportoltál és mióta? Az iskola mennyire volt gát a sportolásban?

– Műkorcsolyáztam már óvodás koromtól. Kisiskolás koromtól pedig versenyszerűen tájfutó vagyok. Olyan szempontból gát volt, hogy kilencedik osztálytól fél nyolcra kellett iskolába menni. Ekkor hagytam abba a korcsolyázást, mert az edzéseken az iskola miatt legtöbb ötven percet tudtam ülni, így nem volt értelme.

– És hogyha az idődnek ekkora részét kitöltötte a sport, meg a tanulás, ezen kívül mivel foglalkoztál? Volt-e egyáltalán időd bármire?

– Mivel a baráti társaság is korcsolyázott, így nem volt ezzel gond. Volt időm fuvolázni is, és persze olvasni mindig volt időm. Kilencediktől változott ez meg, ekkor már a tanulás kitöltötte a szabadidőmet. Na meg az osztálytársaimnak is karrierista mentalitása volt, nagy volt a versengés. Hiányzott is ekkor a szociális élet, de mindennek megvan az ára.