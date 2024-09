Rádió GaGát hallgatni arany!

Boldog 25 éves születésnapot, Rádió GaGa! És ugye tudjátok, hogy nincs születésnap ajándék nélkül? Mi pedig benneteket ajándékozunk meg, kedves hallgatóink, hiszen nélkületek mit sem érne csapatunk munkája. Köszönjük, hogy velünk vagytok és minden nap hallgattok bennünket, hozzászóltok műsorainkhoz és a nyári Duma Duba roadshow alkalmával személyesen is meglátogattatok minket. Itt az idő, hogy hálánk jeléül meglepjünk benneteket, hiszen: Hallgatni arany! Olyannyira, hogy akár az Aranypartra szóló utazást is nyerhetsz! Nyereményeink összértéke több mint 50000 lejre rúg, szóval tekerj a Rádió GaGára!

Regisztrálj a Rádió GaGa „Hallgatni arany!” játékába, és nyerj! A játékban való részvételhez nincs is más teendőd, mint szeptember 16. és október 14. között elküldeni a 0730-548 888-as számra SMS-ben vagy WhatsApp-on a keresztneved, a telefonszámod és a megye nevét, ahonnan hallgatsz bennünket. Sőt, most már az új GaGa-applikációban is regisztrálhatsz! Töltsd le még ma az Android vagy az iOS készülékedre!

Hogyha pedig szeptember 20-a után hívnak a GaGa-műsorvezetők, mindössze annyi a dolgod, hogy azzal a mondattal köszönj: Hallgatni arany!

És mi mindent adunk ajándékba? Mutatjuk:

a Reea Kft. A G-pont nyomában című film bemutatójára 21 darab páros meghívót biztosít a szerencsés hallgatóknak, illetve további négy darab páros belépőt kínál további vetítésekre;

a székelyudvarhelyi Impar Kft. felajánlásából 10 darab 150 lej értékű ajándékcsomag talál majd gazdára;

az őszi kikapcsolódás támogatója a Csángó Wellness, hiszen nyereményjátékunk keretében 5 darab 100 lej értékű páros wellnessutalvánnyal, valamint 5 darab 150 lej értékű páros vacsorautalvánnyal teszi tartalmasabbá a hűvösebb napokat;

a parajdi Gamma üzlet felajánlásából 2 darab 100 lej értékű vasaló, valamint 4 darab szintén 100 lej értékű fülhallgató keresi gazdáját;

a Benedek húsüzem 10 darab 200 lejes ajándékkosarat kínált fel játékos kedvű hallgatóinknak, hogy a finom falatok se hiányozzanak a családi asztalról;

a hűvös reggeleket és estéket felmelegíti a tibódi Alisz Brikett Kft. által felajánlott nyeremény, amely 12 darab 50 lej értékű utalvánnyal kedveskednek, melyek szalmabrikettekre használhatóak fel;

a székelyudvarhelyi Septimia Hotels&Resortnak köszönhetően igazi Septimia-élményt nyerhetsz, hiszen 3 darab 258 lej értékű, egész napra szóló páros wellnessbelépőt vihetnek haza nyerteseink;

a sepsiszentgyörgyi Creativ for hobby üzlet 10 darab 180 lej értékű, kézzel készített falikép kisorsolására adott lehetőséget, melyet szerencsés nyerteseink számára személyesítenek meg;

ha egy kényelmes és magas minőségű cipőre fájna a fogad, akkor a Shoe Box ajándékait is megnyerheted, amely részéről 9 darab 100 lej értékű vásárlási utalvánnyal lehetnek gazdagabbak hallgatóink;

a Lanka felajánlásából 25 darab 50 lej értékű hentescsomag is keresi tulajdonosát, így, ha igazán finom és hagyományos ízekre vágysz, akkor érdemes velünk játszanod.

Napvégi nyereményeink sem hagynak kifogásolnivalót:

a Csángó Wellnessnek köszönhetően 5 darab 350 lej értékű, két személyre szóló szállást és reggelit magában foglaló utalvánnyal ajándékozzuk meg szerencsés játékosainkat. Sőt, ez még nem minden, hiszen 1 személy hazaviheti az 1 darab 600 lej értékű utalványt, mely két fő részére 1 éjszaka szállást, félpanziós ellátást, valamint wellness-használatot tartalmaz;

a parajdi Gamma részéről 5 darab okosóra és 3 darab hangfal keresi gazdáját, mintegy 1200 lej értékben;

a KidLet részéről pedig 5 darab 500 lej értékű kupon segíthet abban, hogy megújítsd az őszi ruhatáradat;

a székelyudvarhelyi Septimia Hotels&Spa részéről 5 nyertesünk 870 lej értékű utalvánnyal lehet gazdagabb, mely utalvány egy éjszaka szállást, valamint vacsorát tartalmaz két fő részére.

Mit szólsz a fődíjainkhoz? Melyiket szeretnéd megnyerni?

a kovásznai Mind Solar jóvoltából nem csak pénztárca-, de környezetbarát nyereményben lehet részed, hiszen egy 22 000 lej értékű, 5 kW-os fotovoltaikus rendszer felszerelést ajánlották fel;

A G-pont nyomában című film alkotói egy darab 5250 lej értékű iPhone 15 Pro Max-ot ajánlottak fel egy szerencsés hallgatónknak;

a sepsiszentgyörgyi Morningstar Tour utazási iroda pedig egy 1615 euró értékű, az Aranypartra szóló utazással teszi fel a szülinapi i-nkre a pontot. Utazz a GaGával Palm Beach-re, Bulgáriába egy 4 csillagos szállodába, és tölts el egy hat éjszakás, 7 napos álomutazást all inclusive ellátással.

A játék hivatalos szabályzatát a radiogaga.ro weboldalon találod!