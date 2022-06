Rádió GaGa: Székelyföld legnagyobb rádiólánca

A Maros megyei Rádió GaGa Erdély második magyar nyelvű kereskedelmi rádiójaként jött létre 23 évvel ezelőtt, azóta már nélkülözhetetlen médiaszolgáltatója a Maros megyeieknek, akik nemcsak jó zenét, friss híreket, érdekes stúdióbeszélgetéseket kapnak az ő „gagájuktól”, hanem évről évre koncerteket is. A rádió csapata ugyanis minden évben nagyszabású koncerten ünnepli meg a hallgatókkal, hogy

Csaknem egy évvel ezelőtt került a Médiatér égisze alá a marosvásárhelyi székhelyű rádió – tudtuk meg Hompot Szilárd ügyvezető igazgatótól, aki korábban egyik tulajdonosa is volt a médiaintézménynek. A mintegy 150 ezer hallgatót kiszolgáló rádióadó öt műsorvezetővel, három hírszerkesztővel, valamint három román ajkú műsorvezetővel igyekszik színesíteni a rádióhallgatók mindennapjait.

„A leghallgatottabb műsorunk a reggeli műsor, amely nemcsak informatív és szórakoztató, de interaktív is. Kakasi Mihály 28 éve műsorvezető, tudja, hogyan bírja aktivitásra a hallgatókat. Van is betelefonálónk szép számmal, mint ahogy az üzenetek is szép számmal érkeznek” – mondja az ügyvezető. Hozzáteszi, hogy