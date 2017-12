Rablás, ami halálos áldozatot követelt: elfogták a feltételezett elkövetőket

Még nem tudni, hogy más bűncselekményekkel is kapcsolatba hozhatók-e a gyanúsítottak. Egyiküket még körözik. Illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Elkapták a halálos áldozattal járó rablás feltételezett elkövetőit – jelentette meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

A szeptember 17-i bűncselekmény során egy 74 éves férfi meghalt, az ezt az ügyet vizsgáló rendőrök három hónapos nyomozás során homórdalmási férfiakra csaptak le.

A 20 éves B. Sz. és a 37 éves J. K. ellen 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el a Hargita Megyei Törvényszék. Feltételezett tettestársukat, a 24 éves, szintén homoródalmási M. A.-t nem találták meg, őt még keresik a rendőrök.

A rablás, ami megrázta az alfalviakat

Három álarcos tört rá saját otthonában a 74 éves L. I.-re és a vele egy lakásban élő 63 éves húgára szeptember 17-én késő este.

Az elkövetők pénzt követeltek, megfenyegették és megkötözték az idős embereket, felforgatták a lakást pénz után kutatva. Az áldozat testvére csak később tudta kiszabadítani magát, és a szomszédba szaladt át segítséget kérni.

A hatóságok akkor semmilyen hivatalos tájékoztatást nem adtak a nyilvánosságnak, csak az alfalvi szomszédok által elmondottak alapján közöltük információinkat. Volt, aki úgy tudta, hogy a rablók hiába követték el a bűncselekményt, mert az áldozatok nem tartottak pénzt otthon, másvalaki ellenben azt mesélte, hogy az álarcosok tudhatták, hogy éppen azokban a napokban jutottak nagyobb pénzösszeghez az öregek. Azt is elmondták, hogy az elkövetők magyarul beszéltek.

A hatóságok helyszínre érkezésekor a férfi már nem élt. A halál konkrét okát nem hozták nyilvánosságra a hatóságok. Ez a letartóztatásokról szóló rendőrségi tájékoztatásból sem derül ki.

A hatósági közlemény lényege

A szerdán megjelent közlemény szerint szeptember 17-én 23 órakor hatolt be a három álarcos férfi az alfalvi házba, amelynek ajtaja nem volt bezárva. Megkötözték a házban tartózkodó L. I.-t és testvérét, C. I. -t, a lakást végigkutatták, és 6000 lejt vittek el. Rövid időn belül az idős férfit holtan találták. A helyszíni vizsgálat és a három hónapos nyomozás eredményeként öt helyszínen végeztek házkutatást Homoródalmáson, és ezek nyomán négy személyt hallgattak ki december 19-én. B. Sz. és J. K. ellen 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el a törvényszék minősített rablás elkövetésének gyanújával. A harmadik keresett személy, M. A. nem került kézre, elfogásáért dolgozik a rendőrség.

Arról is beszámoltunk szeptemberben, hogy a kárvallottak elmondása szerint Alfaluban és a környéken több más házban is álarcos betörők jártak, ezt a rendőrség akkor nem erősítette meg. Nincsenek információk egyelőre arról sem, hogy a két elfogott gyanúsított és a keresett harmadik személy összefüggésbe hozható-e ezekkel a bűncselekményekkel is.