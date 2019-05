Puszi+Pá zóna – kreatív megoldások a közlekedésben

Gyerekeket szállító szülők a Patkóban. Szabványosítani, szabályozni is lehetne a jelenséget • Fotó: Barabás Ákos

A DUNA Transznacionális Együttműködési Program Átfogó Stratégiai Tervek készítése Fenntartható Városi Közlekedésért programban – avagy az angol rövidítés szerint a CHESNUT-on – vettek részt Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának fejlesztési és urbanisztikai osztályának munkatársai. A több mint két éves futamidejű projektben továbbá az Európai Unió 13 másik városa vett részt, partner volt Zugló csapata is, akik a napokban Székelyudvarhelyre érkeztek munkamegbeszélésre.

Jó megoldásokat ellesni

A zuglói csapat (Merker Viktor projektmenedzser, Erdős Zoltán belső mobilitási szakértő, Radics Miklós külső mobilitási szakértő) a környezeti terhelés csökkentését célzó projekt megvalósításaként a magyar főváros említett kerületében lévő, sűrűn lakott kertvárosi részen átszelő forgalmas út lezárásának lehetőségeit vizsgálták. Mint a projektvezetőtől megtudtuk: az útszakaszt kéthetes próbaidőszakra zárták el a forgalom elől, amely során azt vizsgálták, hogy a helybéliek hogyan viszonyulnak az újításhoz.

A projekt részeként ún.

Kiss’n Go zónát alakítottak ki: ez egy olyan fenntartott parkoló az oktatási intézmények közelében, ahol a szülők autóval biztonságosan letehetik és felvehetik gyerekeiket.

Az ötlet egyszerű és működőképes, hisz például Székesfehérváron már léteznek is ilyen zónák, amelyeket a rendőrség kiegészítő KRESZ-táblák alkalmazásával el is fogadott. Az újszerű közlekedési megoldás nevét magyarították is a zuglóiak, és mint kiderült: a Puszi+Pá zónák funkciójukban már léteznek Székelyudvarhelyen is – ilyen a Márton Áron tér –, a közlekedési táblával való kijelölésüket pedig fontolgatja a városvezetés.

Nemcsak a város, hanem a vidék bekapcsolása is

A székelyudvarhelyi városvezetés és a polgármesteri hivatal egyébként az elmúlt években több olyan projektbe bekapcsolódott, amely az alternatív közlekedési módok népszerűsítését, a környezetbarát megoldások megkeresését szolgálták. Erre példa a CHESNUT is, mely ebben az esetben nemcsak Székelyudvarhely belső közlekedésére, hanem a vidék bekapcsolására is kiterjedt.