Próbálnak, szerveznek a székelyföldi István, a király nagyprodukció alkotói

Jelenleg is zajlanak a kizárólag erdélyi szereplőkkel készülő István, a király próbái. Az alkotócsapat gőzerővel dolgozik, hogy a történelmi jelentőségű előadást a legmagasabb színvonalon mutathassák be augusztus 20-án a Sepsi Arénában. Dancs Zsolt producert kérdeztük a legfrissebb tudnivalókról.

– Tervezik-e rögzíteni a beharangozott öt előadás valamelyikét?

– Rögzíteni mindenképp fogjuk, mivel ez egy történelmi pillanat nekünk és a közönségnek is. Úgy gondolom, hogy egy ilyen esemény mindenképp fenn kell maradjon az utókor számára. Arról, hogy be is mutatjuk-e a felvételt, még nem született döntés.

– Előfordulhat, hogy a tervezett öt előadást továbbiak is követik majd?

– Most egyelőre az öt sepsiszentgyörgyi előadásra koncentrálunk, de igen, tervezünk egy utóéletet a darabnak.

– A legendás szerzőpáros (Szörényi Levente és Bródy János) azt nyilatkozta, hogy szeretnének jelen lenni. Megvalósul majd ez a terv?

– Természetesen beszéltünk velük, és tartjuk a kapcsolatot folyamatosan. Igyekszünk úgy egyeztetni a programjaikat, hogy jelen lehessenek az öt előadás valamelyikén.

– Arra van esély, hogy ők is színpadra lépnek, például Bródy János a regős szerepében?

– Nincsenek ilyen terveink, mert kezdettől fogva az volt az elképzelés, hogy ebben az előadásban kizárólag erdélyi, székelyföldi alkotók, színészek, zenészek vegyenek részt. Ehhez tartjuk magunkat, nincsenek magyarországi vendégelőadók a produkcióban. A két szerző díszvendégként lesz jelen az eseményen.

– A járványügyi korlátozások milyen akadályokat állítottak eddig a csapat elé, és hogyan oldották meg őket?

– Nagyon sok nehézséget okozott a járvány, de volt sok jó hatása is. Meggyőződésem, hogy az, hogy ilyen jól haladunk a produkció előkészítésével, nagy részben köszönhető a járványnak. Meglátásom szerint a legnagyobb vesztese a rendezvényszervezés és a kultúra volt ennek a járványnak, de emiatt nagyon sokat tudtunk próbálni, hiszen a színészeket, zenészeket, táncosokat össze tudtuk gyűjteni Sepsiszentgyörgyre. Már november óta aktívan próbálunk, és március harmadikától a teljes csapatot össze tudtuk toborozni. Ez a járvány és a lezárások nélkül valószínűleg nem lett volna lehetséges.

– Várhatóan mikortól lehet jegyet vásárolni az előadásokra?

– Szeretnénk biztos adatokkal tájékoztatni a nézőket, ezért erről valószínűleg csak júliusban lesz információ. Addig is várunk, mert folyamatosan alakul a járványhelyzet, és bár a jelenlegi állás szerint az aréna 70 százalékos telítettséggel működhet, reménykedünk, hogy ez javul az elkövetkező két hónapban. Amint végleges döntés születik, az érdeklődők minden információt megtalálnak a kultúra.ro honlapon, a produkció Facebook-oldalán és a sajtóban.

