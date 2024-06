Potyó Judit: vannak olyan közösségi ügyek, amelyekért a saját elképzeléseket későbbre kell hagyni

A jól működő saját vállalkozásának fejlesztéséről mondott le Potyó Judit, Csíkszentmárton következő polgármestere azért, hogy egy élhetőbb, fejlődő községért dolgozzon. Legfontosabb célkitűzései a közösségi élet fellendítése, a napközis csoportok létrehozása, a faluturizmus segítése, az utak és középületek feljavítása, élettel való megtöltése, illetve délutáni foglalkoztató működtetése lesznek.

Székelyhon 2024. június 22., 11:322024. június 22., 11:32

Az idei helyhatósági választásokon új, női polgármestert választottak a szavazópolgárok Csíkszentmártonon. Potyó Judit csíkszentmártoni születésű vállalkozó a helyiek biztatására döntött úgy, hogy elindul a polgármesteri székért, és vállalja a következő években a községvezetéssel járó feladatokat. A civil szférában dolgozó nő vidékfejlesztési agrármérnöki szakon szerzett egyetemi diplomát, utána három évet Moldvában tanított. Azt követően három évet dolgozott Londonban, mielőtt hazajött, és családot alapított. „Elhagyott” Sasfészek Közösségfejlesztéssel foglalkozott az elmúlt években, vállalkozást alapított, illetve nemrég élményturizmussal kezdett foglalkozni a csíkszentmártoni Sasfészek Kézművesudvarban. Mint fogalmazott, a kézművesudvarral kapcsolatos álmait, terveit teszi félre azért, hogy a közösségért dolgozhasson. Habár nem volt könnyű meghoznia a döntést, hogy feladja álmait, de meglátása szerint

vannak olyan közösségi ügyek, amelyekért a saját elképzeléseket el kell napolni, későbbre kell hagyni.

Igyekszik majd a közösségi rendezvényeket intézményi szintén továbbvinni, de úgy látja, a család és a községvezetés mellett már nem tud érdemben az élményturizmussal is foglalkozni. Potyó Judit bevallotta, a közigazgatásban nincsen sok tapasztalata, mindössze az egyetemi gyakorlatozásokból szerzett ismeretek, de úgy érzi, bele tud tanulni az adminisztrációba, viszont

a közösségfejlesztésben szerzett tapasztalatait hasznosítani tudja a helyi közösség javára.

Mivel nemcsak benne fogalmazódott meg az igény arra, hogy változásra van szüksége a falunak – ami a községvezetési nézeteket illeti –, a helyiek biztatására döntött úgy, hogy elindul, és megméretteti magát a választásokon független polgármesterjelöltként. „Közösen községünkért” Hozzá csatlakozott további három független tanácsosjelölt is, akik ugyanazon elvek mentén akartak a közösség fejlődéséért dolgozni, illetve Juditot ilyen formában támogatni. Emiatt nem is volt kérdés, hogy habár független tanácsosi lista nem indítható, azért közös kampányban vesznek részt, hiszen a célok, elképzelések azonosak voltak. A Közösen községünkért szlogent is együtt fogalmazták meg, mert úgy gondolták, hogy amit tesznek, az a község érdekében történik. A választott jelmondat másokat is inspirált, hiszen a kezdeti ötfős kampánycsapat több mint húsz fősre bővült a végére. A csapatba még mindig várják a helyieket: akik úgy érzik, hogy tennének Csíkszentmártonért, már most megkereshetik a leendő polgármestert. Hirdetés A független jelöltcsapat által megfogalmazott szükséges változtatások közé sorolta Potyó Judit a kulturális és közösségi élet fellendítését, a napközis csoportok és délutáni foglalkoztatás elindítását, a hagyományok ápolását, a községben működő kisközösségek támogatását, a pályázati lehetőségek kihasználását, infrastrukturális fejlesztéseket, illetve a megoldáskeresést, azokra a problémákra, amelyeket a falugyűlések alkalmával osztottak meg velük a helyiek. Prioritási sorrend Habár csak októberben állhat munkába az új polgármester, Potyó Judit már elkezdett készülni a feladatra. Összesítette a falugyűlésen elhangzott igényeket, javaslatokat, problémákat, már gondolkodik, dolgozik azon, hogy hogyan lehetne azokat megoldani. Emellett igyekszik fiatal szakemberekkel felvenni a kapcsolatot, hogy a munkába állást követően legyen, akivel szakmai szempontokból konzultálni egyes kérdésekről. Emellett egy prioritási sorrendet is felállított, ami alapján a következő években dolgozhat az önkormányzati csapat. Eszerint

a közösségi élet fellendítése, a napközis csoportok létrehozása, a faluturizmus segítése, az utak és középületek feljavítása, élettel való megtöltése, délutáni foglalkoztató működtetése lesznek a legfontosabb célkitűzések a következő időszakra.

A jövendőbeli polgármester szerint ezeknek a feladatoknak a megvalósításában jó segítségei lesznek a polgármesteri hivatal alkalmazottai, akiket tapasztalt, az ügyfeleknek segíteni akaró szakembereknek ismert meg. Ugyanakkor tervei közt szerepel az üres hivatali állások betöltése is, hogy az adódó lehetőségeket minél nagyobb arányban meg tudják ragadni, legyen itt szó pályázatokról, van önerőből kivitelezésre kerülő fejlesztésekről. Szintén számít a megújuló képviselő-testület együttműködésére is – még ha vannak olyan személyek is köztük, akikkel eddig nehezebben ment a kommunikáció –, hiszen mindannyiuknak közös a céljuk: a község, a közösség fejlesztése. Az elképzelések megvalósításában az alkalmazottak és tanácsosok mellett segíthet Potyó Juditnak a civil szférában szerzett tapasztalata is. Mint elmondta, a kapcsolati háló lehet a legfontosabb erőforrása ilyen szempontból, hisz sok emberrel van kapcsolata, amelyeket felhasználhat a közeljövőben. Emellett pedig – mivel saját bőrén tanulta meg – a pályázatírásban és közbeszerzésben való jártasságát is előnyére fordíthatja. Nem a család ellenére, hanem épp miatta S habár nem számít ma már ritkaságnak az, hogy valaki nőként vállal közszerepet, Potyó Judit mégis találkozott községében olyan előítélettel, hogy a nőnek a fakanál mellett a helye. Volt, aki azt nehezményezte, hogy három gyermek édesanyjaként miért vállal még egy ekkora feladatot, miért nem a családra figyel. Ahogy fogalmazott, ő nem ennek ellenére, hanem pontosan emiatt vállalta el a község vezetését. Mint tisztázta, hiányolja a napközit, a játszótereket, a közösségi eseményeket, és azt tapasztalta, hogy ezeken csak úgy lehet változtatni, ha tesz is érte.

Szeretné, hogy a gyermekei egy olyan közösségben nőjenek fel, ahol értéknek számítanak a hagyományok, ahol vannak közösségi megmozdulások és megvalósítások, ahol figyelnek a helyiek javaslataira és problémáira, dolgoznak azért, hogy minden nap kicsivel jobb legyen Szentmártonon élni, oda hazatérni.