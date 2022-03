Potápi Árpád Sepsiszentgyörgyön: eredményeinket, magyar intézményeinket közösen kell megvédenünk

Antal Árpád, Potápi Árpád János, Brendus Réka és Tamás Sándor • Fotó: RMDSZ Háromszéki Területi Szervezet/Facebook

Az államtitkár háromnapos erdélyi körútja sepsiszentgyörgyi állomásán Brendus Réka, a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke társaságában vett részt egy sajtóbeszélgetésen. Antal Árpád felvezetőjében kifejtette, 22 nap múlva sorsdöntő választások lesznek, minden magyar felelős minden magyarért, és most minden magyar állampolgár beleszólhat abba, hogy mi történik a következő években, évtizedekben Magyarországon és a Kárpát-medencében.

Az elmúlt években sokat dolgoztunk együtt, sok olyan program valósult meg, amelyek hozzájárulnak, hogy mi székely-magyarok a szülőföldünkön tudjunk boldogulni

– mondta Antal Árpád.

Az érdekünk egy erős Közép-Európa

Bőven van, amit felmutatni az elmúlt 12 évben. Az első állomás 2010. május 26-a volt, amikor elfogadtuk a kettős állampolgárságról szóló törvényt – idézte fel Potápi Árpád. Hozzátette, ha csak annyit tettek volna a nemzetpolitikában, hogy ezt a törvényt megszavazzák, már az is egy nagy lépés lett volna, de ez csak a lehetőséget teremtette meg arra, hogy egy új nemzetpolitika kialakuljon. A jogi háttér mellé kellett egy erős Magyarország, egy gazdaságában, mentalitásában, társadalmában morálisan megújult és megerősödött ország. Az is egy jó nemzetpolitika, ha látják, hogy Magyarország erős, épül-szépül, a határon túli magyaroknak van kedvük átmenni Magyarországra, használni a fürdőket, sétálni a városokban, beülni egy színházeladásra, a testvérkapcsolatokat ápolni. Mindennek olyan kisugárzásra van az itteni magyarságra, ami pozitív módon hozza fel ezeket a nemzetrészeket is – mondta Potápi Árpád. Idézte Orbán Viktor miniszterelnököt: az az érdekünk, hogy az erős Magyarország mellett legyen egy erős Románia, Szlovákia, Lengyelország, egy erős Közép-Európa, amely az Unióban is erőt tud felmutatni, ezen kívül pedig a saját polgárainak gazdaságilag is támaszt tud nyújtani, ami az elvándorlást megállítja, esetleg vissza is fordítja.

A pontosan kitöltött, időben visszaküldött levélszavazatok fontossága

Potápi Árpád arra buzdított mindenkit, hogy vegyen részt a magyarországi országgyűlési választásokon. „Olyan rettenetes nagy nehézség nincsen abban, hogy kire szavazzanak. A jelenlegi baloldal egyértelműen megtagadta a nemzet határon túli részét, ráadásul cinikus módon éppen Székelyudvarhelyen gyártva le a szóróanyagokat, a plakátokat. A retorikájuk 2004. december 5-ei állapotban van, onnan nem mozdultak el, ugyanazt mondják: a szavazati jogot nem tartják meg – innen már egy lépés az állampolgárság elvétele. A támogatási, nemzetpolitikai rendszert felülvizsgálnák, ez pedig eltörlést jelent” – részletezte az államtitkár. Március 15. után jönnek ki a levélszavazatok, Potápi Árpád pedig arra kérte azokat, akik regisztráltak a választásokra, hogy azokat pontosan kitöltve, időben küldjék vissza, ne fordulhasson elő, hogy 10–15 százalék azért érvénytelen, mert rosszul van kitöltve.