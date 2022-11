Potápi Árpád János Marosvásárhelyen: a lovaskultúra a nemzeti identitásunk része

A nemzeti identitásunkhoz hozzátartozik a lószeretet meg a lovaskultúra, ezért is kell tömegessé tenni a lovas sportot Erdélyben is – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Marosvásárhelyen, a III. Székelyföldi Lóvasfórumon, amelyen a székelyföldi lovas társadalom színe-java képviseltette magát.

Pénteken zajlott a III. Székelyföldi Lovasfórum a marosvásárhelyi Kultúrpalotában, ahol a lovas ágazatok különböző képviselői, több egyesület, huszármozgalom, vagyis a székelyföldi lovas társadalom különböző rétegei is bemutatkoztak, eredményeket, illetve terveket ismertettek.

A Kultúrpalota kistermében zajló találkozó jelentőségét mutatja, hogy mindhárom székelyföldi megye tanácselnöke jelen volt, de államtitkárok, illetve a magyar kormány képviselői is, hiszen az elmúlt időszakban mintegy nyolcvan lovasegyesület kapott támogatást a magyar kormány erdélyi lovas programja keretében.

Péter Ferenc, a Maros megyei Tanács elnöke házigazdaként köszöntötte a jelenlévőket, elmondta, Erdélyben komoly hagyományai vannak a lótartásnak, a lovas életformának és biztató, hogy most ismét fellendülőben van ez az ágazat. „Egyre többen kezdenek el lovasoktatással, versenyzéssel, lovastúrázással foglalkozni, és egyre nagyobb az érdeklődés ezen tevékenységek iránt. Ahogyan minden mással, ezzel is csak akkor szabad foglalkozni, ha nem kizárólag üzletként, hanem egyfajta szenvedélyként tekintünk rá. És csak akkor, ha sikerül ezen a területen is megvalósítanunk azt az egységet, amely előre viszi, megerősíti, összekovácsolja a székelyföldi lovasokat, legyenek azok lótenyésztők, versenyzők, fogathajtók, oktatók vagy más lovas szakemberek” – jelentette ki Péter Ferenc.