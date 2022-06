Potápi Árpád János: egymásba kapaszkodva tudunk túllendülni a kihívásokon

Oltszemen a házigazdák – Fodor István, Bodok község polgármestere és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke – idézték fel, hogy a magyar kormány az év elején indította el az Erdély-szintű lovastámogató programot, és annak második szakaszában, az oltszemi pálya, illetve a Mikó-kastély továbbfejlesztésében is bíznak.

Tamás Sándor kifejtette, a hétvégén zajló nemzetközi versenyen tizennyolc fogat mutatkozik be, kettő Magyarországról, egy Görögországból érkezett.

– mondta Potápi Árpád János államtitkár, aki három alkalommal volt már Oltszemen, de vasárnap első ízben versenyen. Kifejtette, céljuk a lovassport megerősítése, meggyőződése, hogy ezt alulról kell kezdeni, akkor is, ha ez az út hosszadalmas és időigényes, mert ha tömegesítik a lovassportot, arra építkezve lehet a versenysportot fejleszteni, és

Nem olyan régen, 30–40 évvel ezelőtt is még egyértelmű volt, hogyan kell befogni egy lovat, ezt ma már nagyon kevesen tudják. Ezt kell visszatanulni, minél több gyereket bevonzani.

Nagy felhatalmazás, nagy felelősség

Soha nem látott győzelmet aratott a Fidesz-KDNP a magyarországi országgyűlési választásokon, miközben ez a negyedik kétharmados győzelem, 308 083 szavazat érkezett Magyarország határain túlról, az egész világból, a legtöbb a Csíkszeredai Főkonzulátus vonzáskörzetéből – fejtette ki újságírói kérdésre Potápi Árpád János. A kétfordulós rendszerben is megvolt a kétharmados győzelem, és most is. Nem valós, amikor azt mondják, hogy a határon túliak szavazatával győzedelmeskedünk, másrészt viszont 2014 óta mindenki kampányolhat az anyaország határain túli magyarok körében, de