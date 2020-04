Postai úton és online is benyújthatók a panaszok a bírságok miatt

A bíróságokon szünetel a közönségszolgálat, de a panaszokat el lehet juttatni. Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Napi rendszerességgel rónak ki jelentős összegű pénzbírságokat a hatóságok a kijárási korlátozások megsértése miatt. A megbírságolt személyek egy része minden bizonnyal a bíróságokra bízná annak eldöntését, hogy ezek a bírságok mennyire voltak jogosak.

A szükségállapot idején viszont csak a sürgősnek ítélt ügyeket tárgyalják a bíróságok, és a bírságokról szóló jegyzőkönyvek érvénytelenítése érdekében kezdeményezett perek nem tartoznak ezek közé.

Császár István bíróval, a Csíkszeredai Bíróság szóvivőjével arról beszélgettünk, hogy mit tehetnek azok a megbírságolt személyek, akik fellebbezésre készülnek.

A szóvivő fontosnak tartotta leszögezni, hogy a szükségállapot ideje alatt nemcsak az közönségszolgálat, és az ügyek jelentős részének tárgyalása szünetel, hanem minden olyan előírás is fel van függesztve, amely a bírságok kifizetésére, vagy behajtására vonatkozik. Így nem érvényes az a 15 napos határidő sem, amelynek elévüléséig a jegyzőkönyv érvénytelenítését bíróságon lehet kérni, az összeg befizetésére sem lehet kötelezni a megbírságolt személyt, mivel a kényszervégrehajtást is felfüggesztették. Ezért az említett 15 napos határidő csak a szükségállapot megszűnésétől kezdve lesz érvényes – pontosított Császár István. Hozzátette, a panaszt viszont időközben is el lehet küldeni a városi bíróságokra, személyesen nem, mert nincs ügyfélfogadás. Ezt két módon, postai küldeményként, vagy elektronikus levélben lehet megtenni.

A bírság elleni írott panaszhoz mellékelni kell a jegyzőkönyv másolatát, amelyre rá kell írni a polgári perrendtartási törvénykönyv értelmében, hogy megegyezik az eredetivel, illetve egy 20 lejes okmánybélyeg-illeték befizetéséről kapott nyugtát

– ezt mindenki a polgármesteri hivatalokban fizetheti ki. Elektronikus levél esetében a csatolt dokumentumokat szkennelni kell, ugyanakkor jó, ha a panaszos egy személyi igazolvány-másolatot is mellékel a küldeményhez. „Amennyiben az érintett nem fizet bélyegilletéket, azt a szükségállapot után is meg lehet tenni” – ismertette a bíró. A szóvivő szerint a küldeményeket csak a szükségállapot lejárta után dolgozzák fel. Ő azért is tartja hasznosnak, hogy az érdekeltek ezt időben továbbítsák a bíróságra, mert ha a rendkívüli helyzet feloldása után esetleg elfelejtik megtenni, a 15 napos határidőt túlléphetik. Amennyiben egy panasz kiegészítésre szorul, a hiányzó dokumentumot a szükségállapot után is lehet továbbítani, és utána küldik ki az alperesnek az értesítést.