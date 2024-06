Porladó magánkönyvtárak, eltékozolt hagyatékok – mit lehet tenni az örökölt könyvekkel?

A digitális világba beágyazódott X-generációnak (1965-1980 között születettek) még igénye van a könyvre, mert azt forgatva nőtt fel, de már nincs hol tartsa, az Y generáció pedig már az interneten keresi az olvasmányait. A mai 40-60 évesek pedig, főleg a tömbházakban lakók, a helyhiánnyal is küszködnek:

Az idősek számára rendkívüli eszmei értékkel bírt és bír ma is a könyvtár, hiszen ők még megszenvedték azt a végtelennek tűnő Ceaușescu-korszakot, amikor magyar könyvet alig lehetett kapni, és az ember megbecsült (és megvett) minden betűt, ami anyanyelvén volt nyomtatva.

Ha ilyenkor hagyatékként rájuk száll a szülők pár száz-, vagy akár pár ezer könyve, az komoly lelkiismereti problémát jelent számukra. Hiszen már a szülők is sokat rágódtak azon, hogy kinek jelent majd értéket az, amibe ők annyi energiát fektettek.

Az örökösök megpróbálnak gazdát találni a könyveknek, de a lehetőségek korlátozottak ezen a téren is.

Végül is mit fogadnak be a könyvtárak, kérdeztük meg Szonda Szabolcsot, a Bod Péter Megyei Könyvtár vezetőjét.

Szőcsné Gazda Enikő, a Székely Nemzeti Múzeum néprajzos muzeológusa elmondta, volt eset, hogy elhunyt tudományos kutató könyvtárát kínálták fel a múzeumnak átvételre, de ebben az esetben is arra szorítkoztak, hogy az illető saját szakterületének a szakkönyveit vigyék el, hiszen az abban levő bejegyzések, jegyzetek idővel felértékelődhetnek. A megkérdezett ebben látja az egyik járható utat:

így legalább részben megmenthető az enyészettől a könyvtár. Érdekes, hogy amikor a végképp elavult, vagy ideológiailag terhelt kommunista könyvek egy része mégis kikerült a kukához, onnan nagyon hamar eltűntek.

Ugyanakkor Szőcsné Gazda Enikő rávilágított arra is, hogy a mai könyvkiadási gyakorlat szerint az igen kis, akár pár száz kötetes példányszámban megjelenő könyvek a tudományos kutatók számára rövid időn belül nagyon nehezen elérhetőkké válnak, még akkor is, ha néha – szerencsés esetben – fellelhetők az interneten. Ebből hátránya származik annak, akinek a tudományos munkásságát annak alapján is értékelik, hogy az illető kiadványra hányan hivatkoznak.

Könyveket fogadók, jelentkezzenek!

Gyakorlatias ötlettel szolgál a probléma megoldására Péter Sándor, a Romániai Magyar Pedagógusszövetség háromszéki szervezetének tiszteletbeli elnöke, bár ez összefogást és némi emberi erőforrás megteremtését is feltételezi: