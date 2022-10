Pletykák, sértegetések táptalaja lett a Székelyföldön is gyorsan terjedő Instagram-trend

Új „divathullám” terjed a fiatalok közt az egyik közösségi oldalon: létrejöttek – Székelyföld-szerte is – NGL rövidítéssel jelzett iskolai csoportok, amelyek névtelen bejegyzések közzétételét teszik lehetővé. Az angol not gonna lie, vagyis a „nem fogok hazudni” mozgalom azonban pletykák, sértegetések, beszólások, fenyegetések táptalaja lett, ami miatt már a szülők, pedagógusok is aggódnak – nem is beszélve azokról, akik áldozatai ennek a cyberbullyingnek, azaz internetes zaklatásnak.