Plasztikai sebésze is van már a csíkszeredai kórháznak

Nem kell más megyék kórházaihoz fordulni, Csíkszeredában is van már plasztikai sebész. Képünk illusztráció

A fiatal orvos érdeklődésünkre kifejtette, a plasztikai sebészet magában foglalja az esztétikai és rekonstruktív mikrosebészetet, ő tulajdonképpen ezekre szakosodott. Míg az esztétikai sebészetre jórészt csak magánkórházakban van lehetőség, addig a rekonstruktív mikrosebészetben végzett szolgáltatásokat fedezi az egészségbiztosítási pénztár, így

a páciensek háziorvosi küldőpapírral fordulhatnak hozzá kijelölt munkanapjain, kedden és csütörtökön a csíkszeredai kórház járóbeteg-rendelőjében.

Ugyanakkor a kórházi bennfekvésben is lát el szakágához kapcsolódó eseteket. A rekonstruktív mikrosebészet alatt főleg a bőr alatti területek, izmok, inak vagy idegek orvoslását kell érteni. Mint magyarázta, térségünkben is sokakat érintő, akár külső elváltozásokat okozó betegség van jelen, ez idáig pedig az ilyen tüneteket produkáló pácienseket mindig át kellett küldeni más megyék kórházaiba, amelyek rendelkeznek plasztikai sebésszel. Munkába állása óta azonban számos esetet Hargita megyében is tudnak már kezelni.

Az esztétikai sebészetet illetően is tervez tevékenykedni Jankó Botond, egy székelyudvarhelyi magánkórházban lehet majd hozzá fordulni, a kezdés időpontja hamarosan véglegesítődik.

Az esztétikai sebészethez tartozik egyebek közt a mellplasztika, hasplasztika, zsírleszívás, arcfiatalítás, injekciós ránc- és ajakfeltöltés stb. De a különböző bőrelváltozások, bőrdaganatok vagy anyajegyek kimetszése is ide sorolható. Jankó Botond szerint térségünkben is nagy az igény e szolgáltatásokra.

HIRDETÉS

A sebész elmondta, az motiválja, hogy tudása által gyógyíthat, emellett pedig súlyos külső elváltozásokat hozhat helyre, javítva a hozzá forduló páciens életminőségén. Hozzátette, munkájában partner a kórház vezetősége és az egészségügyi intézmény adminisztrálását végző Hargita megyei önkormányzat, amely műszerekkel, a szakmájához szükséges új felszerelésekkel támogatja a kórházat. Jankó Botond rezidensévei alatt külföldön is gyűjtött tapasztalatot a plasztikai sebészetet illetően, Franciaországban, Törökországban, de még Ázsiában, azon belül Dél-Koreában is,

az ott szerzett tudást pedig Csíkszeredában szeretné kamatoztatni.