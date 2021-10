Pizzatésztába göngyölt sertésbélszín Fülöp-Székely Botond • 2021. október 06., 10:24 • utolsó módosítás: 2021. október 06., 10:42 2021. október 06., 10:24utolsó módosítás: 2021. október 06., 10:42 „Némi kreativitással mindig lehet új ételeket alkotni” – ezt bizonyította legutóbbi találkozásunkkor Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, aki egy hirtelen ötlettől vezérelve sertésbélszínt vett magához, majd pizzatészta készítésébe fogott. Ezeket felhasználva egy igazán különleges ételt állított össze, amelynek receptjét önök is elolvashatják az alábbiakban.

Jó, ha már egy-két nappal az elkészítése előtt befűszerezzük a húst • Fotó: Beliczay László

Számos recept bemutatása után sokszor Karácsony Józsefnek, a Főnix Konyha szakácsának is fejtörést okoz, hogy egy-egy újabb, különleges étel összeállításával rukkolhasson elő. Ilyenkor kifejezetten kreatívnak kell lennie, mint ahogy ezt olvasóinknak is tanácsolta többszöri alkalommal. Persze, ha a képzeletéhez egy kis szaktudás is párosul, akkor a jelenlévők rendszerint mind a tíz ujjukat megnyalják a konyhai munka után. Így történt ez most is.

Érdemes figyelni az ételt sütés közben, ilyenkor pedig kenegessük olívaolajjal • Fotó: Beliczay László

Egyben sütve Első lépésként sertésbélszínt vett magához séf, majd levágta ennek két végét, illetve a hártyákat is eltávolította róla. Ezt kell jó vastagon befűszerezni őrült fekete borssal. „Az olvasóknak most könnyebb dolga van, hiszen előre eldönthetik, hogy mikor készítik el ezt a receptet. Éppen ezért tanácsolom, hogy már egy-két nappal a felhasználása előtt pácolják be a húst, hiszen úgy még finomabb lesz a végeredmény. Annyit kell tennünk, hogy jó vastagon szórjuk be fekete borssal a vesepecsenyét, majd kenjük be a fokhagyma olajával és átlátszó fóliába tegyük be mindezt állni a hűtőbe. Sót semmiképp ne használjunk a pácoláskor, hiszen az kivonja a vért a húsból” – így a szakember.

• Fotó: Beliczay László

A vesepecsenye elkészítéséhez hevítsük olívaolajat a serpenyőben – ebbe néhány cikk fokhagymát is tehetünk héjastól –, és akkor helyezzük bele a hús, amikor már szinte füstöl. Utóbbinak mind a négy oldalát egyenként 4-5 percig kell sütni, hogy néhány milliméteres kéreg keletkezzen. Ha megvagyunk, akkor tíz percig kell pihentetni a húst, majd szalvétával áztassuk le róla az étolajat.

• Fotó: Beliczay László

Pizzatésztába göngyölve A hagyományos pizzatészta receptjét mutatta be ezúttal Karácsony: három adaghoz egy kilogramm lisztre van szükség, amihez másfél deciliter olívaolajat adunk és sóval ízesítjük. Persze fontos hozzávaló a tejben „felfuttatott” élesztő is. Ezután langyos víz adagolásával kell megfelelő állagúra gyúrni a tésztát. „Amikor már elválik az edénytől a tészta, akkor kell 300 grammos zsemléhez hasonló golyókat hajtogatni belőlük. Ezeket helyezzük egy meglisztezett tálcára, majd hagyjuk pihenni 20-25 percig. Utána már kezdhetjük is kinyújtani ezeket” – magyarázta a szakács. A kinyújtott tésztát vékonyan bekenhetjük vajjal, esetleg tejföllel is, de a séf ezúttal paradicsom alapú pizzaszószt használt.

• Fotó: Beliczay László

Ezt göngyöljük rá a húsra, vigyázva, hogy maximum két réteg legyen mindenhol. Utóbbi lényeges, hiszen különben nem fog megfelelően átsülni a tészta. Az étel egy előre kivajazott tepsibe lett beletéve, majd így helyezte a séf a 180-200 Celsius-fokosra hevített sütőbe. Itt húsz percet kell készüljön, ám 4-5 percenként érdemes kinyitni a kemence ajtaját és olívaolajjal kenegetni az ebédünket, különben az könnyen odaéghet – javasolja a séf. Dresszing salátával tálaljuk A szakember jégsalátából, koktélparadicsomból, pritaminpaprikából, kígyóuborkából és rukkolából állított össze dresszing salátát a különleges fogás mellé. Mindezt gránátalmával díszítette, majd némi olívaolajat, balzsamecetet és pár csepp citromlét tett rá, valamint tengeri sóval ízesített. Persze egy kis parmezán sajtot is szórt a salátára a még különlegesebb ízhatásért. Emellé karikázta fel a pizzatésztában megsütött bélszínt, amelyet előzetesen 5-10 percig hagyott hűlni.

is kreativitással igazi különlegességet készített a séf • Fotó: Beliczay László

Egy egyszerű dresszingsaláta kiváló köret a laktató étel mellé • Fotó: Beliczay László