Picture Lock premier Székelyudvarhelyen – belenézni ér

Az inkubátorházban lehet a vetítéseket megtekinteni • Fotó: Barabás Ákos

A Picture Lock a Start-Up Nation-on nyert finanszírozást a vállalkozás beindításához, és tavasszal költözött be a székelyudvarhelyi Hargita Business Centerbe.

A fiatal vállalkozás réklámfilmek gyártására szakosodott,

bár a kétfős csapat, Simó Ibolya és László Barna is szövöget más filmes terveket. „Mindketten dolgozunk más projekteken is, viszont úgy éreztük, hogy a reklámfilm-gyártás hiányszakma a térségben. Reméljük, sok olyan megrendelőnk lesz, akik a minőségi filmek készítését is fontosnak tartja” – magyarázta László Barna.

A szombat estére tervezett bemutatkozón – amelynek az inkubátorház ad otthont – több, különböző műfajú és terjedelmű filmet is vetítenek majd, a cél illusztrálni, hogy milyen széles skálán mozog az alkotópáros. A program Simó Ibolya Falu Fessön című kisjátékfilmének vetítésével kezdődik, majd A takaró című rövid, dokumentumfilmet láthatja a nagyérdemű, aztán A Jazz Dobos televíziós stúdiógyakorlatot vetítik. A bemutatkozón az Erdélyi Tánctudás-tárból készült kis népszerűsítőanyagot is bemutatják: ez utóbbi projekt erdélyi néptáncszintézis, mely sorozatban mutatja be a térség különböző táncait, néptáncoktatást is mellékelve. A vetítések sorát bővíti majd az idei Erdélyi Táncháztalálkozóról készített film trailerének, Az Urusos kút nevű dokumentumfilmnek, valamint a Picture Lock saját reklámfilmjének a bemutatója is.

HIRDETÉS

A alkotópáros másik terve Székelyföld imázsfilmjének elkészítése,

a csupán két-három perces alkotás a térség esszenciáját hivatott bemutatni, egyfajta „hazahívogató” lenne.

„Azt szeretnénk megmutatni, hogy Székelyföldön érdemes élni, itthon megteremteni” – magyarázta Simó Ibolya. Megjegyezte, ebben Barnával mindketten hisznek, hisz ők maguk is a hazatérést választották.

Az inkubátorházban este hétkor kezdődik a vetítés, a belépés díjtalan.