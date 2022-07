Petőfire emlékeztek Székelykeresztúron

Ezután felelevenítette a fehéregyházi csata eseményeit, majd a költő eltűnésének körülményeit. „Bár nem élt itt, nem töltött el hosszú éveket városunkban, ő mégis örökre a mi Petőfinkké vált” – szögezte le. Szerinte a megemlékezés is annak tanúbizonysága, hogy a helyiek nap mint nap életben tartják a Petőfi-kultuszt, vállalva magyarságukat, őrizve nemzeti identitásukat, és ezek értékeit gyerekeiknek is maradéktalanul továbbadják.

Hangsúlyozta, azért is tudja támogatni a projektet, mert jelenleg minden a kultúránk elveszejtésére hat. Saját telkén is létrehozott egy úgynevezett tündérkertet, és Kovács Gyula megbízásából más helyszínekre is elviszi a facsemetéket, így is próbálva erősíteni a Kárpát-medencei kultúrát. Hozzátette, Székelykeresztúron is látszik, hogy mekkora ereje lehet egy fának, hiszen annak segítségével menthették át a jövőbe Petőfi legendáját az ott élők.

Beszédét a költő egyik versének elszavalásával zárta. Ezek után kulturális műsor következett, majd a jelenlévők elénekelték a székely és a magyar himnuszokat. Végül Petőfi utolsó vacsoráját idézték fel – bivalytejes túrós puliszka –, amit a jelenlévők is megkóstolhattak a városi bölcsőde személyzetének jóvoltából.