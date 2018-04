Petőfi utolsó napját is felidézik az Udvarhelyszékre látogató veszprémi diákok

A diákok Petőfi utolsó napját idézik fel Székelykeresztúrra, Fehéregyházára és Segesvárra látogatva. Archív • Fotó: Barabás Ákos

Mint arról Szász Zoltán udvarhelyi fizikatanár beszámolt, ez egy három évre visszanyúló kapcsolat, az évenként kiírt pályázatokra közösen szoktak jelentkezni. A helyi diákok három hete jártak Veszprémben, ahol „a hat nap alatt nagyon tartalmas programunk volt, a kölcsönös tapasztalatcsere, az ottani iskola megismerése és a vidék bemutatása szempontjából egyaránt. Bejártuk a Balaton-felvidéket, megnéztük a tihanyi és a zirci apátságot, Várpalotán a Trianon-múzeumot, de voltunk Pápán is.”

Szaniszló László, a Határtalanul! program koordinátora elmondta, ezúttal a Veszprémi Szakképzési Centrum harminc tanulójával, valamint három kísérőtanárral érkeztek, és a tavalyi Arany János-emlékévben meghirdetett magyar–székely Arany-túrán vesznek részt, így jutottak el az író szülővárosába, Nagyszalontára, majd egyúttal ide, a székelyföldi testvériskolához is ellátogattak.

„Végigjártuk a város nevezetességeit, koszorúztunk, illetve diákok ismerkedéséről szólt a szerda. Csütörtökön Csíksomlyóra, Madéfalvára és az ezeréves határhoz megyünk, pénteken pedig Sóvidékre. Utolsó napunkon Petőfi utolsó napját idézzük fel, Székelykeresztúrra, Fehéregyházára és Segesvárra látogatunk el.”

A két oktatási intézmény között egyébként szakképzési kapcsolatrendszer is van. „Diákjaink szintén egy pályázási lehetőségnek köszönhetően itteni cégeknél szoktak gyakorlatozni, és az Eötvös József Szakközépiskola koordinátorként partnerünk ebben” – tette hozzá Szaniszló. Walcz Csaba, a Veszprémi Szakképzési Centrum diákja meg is osztotta velünk itt szerzett tapasztalatait. „A Matricánál dolgoztam, a gyártásban is részt vettem a fémforgácsoló részlegen. Csak jó tapasztalataim vannak, jól fogadtak minket” – emlékezett vissza a veszprémi fiatalember, aki korábban gépi forgácsolónak tanult, most pedig CNC-gépkezelő.

Már készülnek a folytatásra



A Határtalanul! programra idén is benyújtotta immár negyedik közös pályázatát a két testvérintézmény. Eszerint jövőre az Eötvös József Szakközépiskola a Veszprém megyei várakat, szám szerint kilencet látogat sorra, a veszprémiek pedig Bem József tavaszi hadjáratát követik nyomon Kolozsvártól Marosvásárhelyig. A Határtalanul! program 2010-ben indult, az állami támogatás a magyar–magyar kapcsolatok építésére irányul.