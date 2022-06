Pert vesztett Gálfi, három és fél évnyi étkezési utalványt kell törlesztenie visszamenőleg

A közigazgatási per idén áprilisban kezdődött a törvényszéken, Venczel Attila főjegyző azt kifogásolta, hogy a polgármesteri hivatal nem biztosítja számára a törvény által előírt étkezési támogatást. Az elsőfokú döntés értelmében, amely ellen fellebbezés nyújtható be, a városnak 2018 decemberétől visszamenőleg, valamint az elkövetkező időszakban is biztosítania kell a főjegyzőnek a 2017. évi 153-as számú törvény által előírt étkezési támogatást.

A közalkalmazottak javadalmazására vonatkozó említett jogszabály szerint 2018 decemberétől minden hitelutalványozónak kötelező havonta az országos bruttó minimálbér kétszerese 12-ed részének megfelelő értékű étkezési támogatást adni a közpénzből fizetett alkalmazottak számára. Ez alól kivételt képeznek a választott tisztséget betöltő, illetve tisztségbe kinevezett személyek.