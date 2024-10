Perifériára szorult nemzedék – Filmgalopp szemle

A hétvégén mi is megnéztünk néhány rövidfilmet, alább ezekből szemlézünk. Olyan alkotásokat választottunk, amelyek mondanivalója nem áll távol a mindennapjainktól, sőt.

Az apa csak akkor tudta elfogadni a valóságot, hogy mennyire kegyetlenek tudnak lenni a gyerekek egy zárt közösségben, amikor ő maga is szembesült a helyzet súlyosságával – így a családnak Kolozsvárra kell költöznie egy nyitottabb, elfogadóbb közegbe.

A legtöbb kisvárosi diák a középiskola befejezésével, 18 évesen hagyja el szülővárosát, amikor beiratkoznak egyetemre – és nagy százalékuk többet nem is költözik haza. Nem azért, mert ne hiányoznának a családtagjaik, gyerekkori barátaik vagy titkos helyeik, hanem mert

A szülői háznál mintha megállt volna az idő, amit a bútorokon álló por is érzékeltet, és bár mindkét fél próbál félszegen közeledni egymáshoz, valami láthatatlan erők nem engedik.

„Kár, hogy nem tudok románul” – mondja német kollégája a főszereplőnknek, aki felolvassa neki a Romániából érkező magyar nyelvű esküvői meghívót. A néző egy első reakcióként elejtett csendes mondatból tudja meg, hogy ők ketten majdnem összeházasodtak. Azzal az emberrel, aki nem hallott még az erdélyi magyarokról. Emőke ráadásul még csak nem is beszéli a román nyelvet – ami hamar kiderül szülőfalujában. Az ő szobája is raktárrá és ruhaszárítóvá alakult át, ahogy az lenni szokott. A szülők hazaérkezésére is várnia kellett, akikkel távolságtartóan, felszínesen beszélgetnek és csak egy elszólásból adják tudtára, hogy eladják a nagyszülői házat, gyerekkorának és személyiségének fontos tartóoszlopát.