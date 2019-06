Pénteken kezdődik Erdély legnagyobb retrófesztiválja

Pénteken 14 órától megnyitja kapuit az oltszemi Mikó-kastély területén megszervezésre kerülő nagyszabású retrófesztivál, a diMANSIONS. A háromnapos rendezvényen a 80-as, 90-es és 2000-es évek retrózenei világsztárjainak örvendezhetnek a fesztiválozók, valamint vasárnap, június 16-án színpadra lép a fennállásának 40. évfordulóját ünneplő legendás Karthago zenekar is.

A Székelyföldön egyedülállónak számító rendezvényen olyan világhírű előadók lépnek fel és adnak élő koncertet, mint a Modern Talkingból ismert Thomas Anders, Dr. Alban, Lou Bega, vagy épp a milliók által ismert The Dire Straits Experience. Hazai fellépőként Mirabela Dauer, a Compact B és a Bosquito is koncertezni fog, valamint színpadra lép a fennállásának idén negyvenedik évfordulóját ünneplő Karthago zenekar, valamint a Guns’n’Roses tribute-zenekaraként koncertező Reckless Roses is.

Az élőzenei koncerteken kívül hazai lemezlovasok felelnek majd a jó hangulatért, akik egész éjszaka – a koncertek után és közben is – minőségi zenével szórakoztatják majd a fesztiválozókat.

Pénteken fülhallgatós bulival vár Kusmó, Döme és Brny, szombaton Pici, DJ Hunay és DJ Lilboy rak zenét, a fesztivál zárónapján pedig DJ Turbo G, DJ White és DJ Mate lép fel. A Silent Disco keretében a fesztiválozók maguk választhatják meg, hogy milyen stílusú zenére szeretnék átbulizni a fergetegesnek ígérkező három napot.

A zenekarok fellépése előtt és után is lesz DJ-buli, a helyi meghívottak: DJ Zsola, DJ Turbo G, Kusmó és DJ Mate. Ugyanezen a helyszínen szombaton 15 órától filmvetítésre kerül sor, valamint látható lesz Tranca Lucian vinylkiállítása és bemutatója, vasárnap 15 órától pedig Szkatics István szintetizátor- és tranzisztorosorgona-bemutatójára kerül sor, amely során harminc hangszer segítségével valódi zenei utazásra invitálja közönségét a 60-as évektől napjainkig.

