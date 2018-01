Példátlan felújításba fognak a Giminél

Közel ezer diák tanulhat majd jobb körülmények között, miután a magyar kormány 1,5 milliárd forintos támogatásából felújítják a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumhoz tartozó épületeket. Amennyiben a munkálatok után marad elegendő pénz, új felszereléseket is vásárolnának.

Nagy munkára készülnek. Nemcsak az épületeket újítják fel, de költséghatékony fűtésrendszert is szeretnének • Fotó: Barabás Ákos

A tanintézethez tartozó mindhárom épületet felújítják, valamint taneszközöket és bútorokat is vásárolnának abból a másfél milliárd forintból, amivel a magyar kormány támogatja a katolikus egyházat – tudtuk meg Laczkó Györgytől, a Tamási Áron Gimnázium igazgatójától. Mint mondta, a műemlékvédelmi övezetben lévő régi zárda, valamint a bentlakás épületének rendbetételéhez most készülnek a tervek, ám az iskola műemléknek számító főépülete esetében már megvan a dokumentáció. Ott

a legfontosabb tennivalók közé tartozik a tetőzet megjavítása – a tornaterem fölötti rész újrafedése, máshol a cserepek pótlása, a díszelemek renoválása –, az elektromos hálózat korszerűsítése, az új fűtésrendszer beszerelése, a nyílászárók cseréje, a terek rendezése, valamint a tantermek felújítása.

A többi épületben is a hasonló munkálatokat terveznek, van, ahol a vízelvezetést is meg kell oldani, mert salétromosak a falak. A tanintézetben jelenleg is zajlanak felújítások, melyeket a magyar államtól korábban kapott ötvenmillió forintos támogatásból finanszíroznak.

Laczkó elmondta, noha kisebb-nagyobb felújítások történtek az elmúlt több mint száz év folyamán,

ilyen nagyszabású beavatkozásokat még sosem hajtottak végre a tanintézményhez tartozó épületeken.

„Ezért is nagyon fontos a mostani munkálat, hiszen meglátásom szerint egy-két évtized múltán használhatatlanná váltak volna az épületek” – fogalmazott. Hozzátette, már régóta fel akarják újítani az iskolát, de korábban vagy a városvezetéstől nem kaptak ehhez megfelelő támogatást, vagy nem volt olyan pályázat, amelyen részt vehettek volna. Más lehetőségük nem volt, ezért fordultak a magyar államhoz.

Egyébként közel 960 diák tanul az iskola falai között, így a Tamási Áron Gimnázium Hargita megye egyik legnagyobb tanintézete. A felújítást már tavasszal elkezdenék, és két éven belül kellene befejezni.