Példaértékű összefogással próbálták menteni a magyarhermányiak az elárasztott templomot

• Fotó: Kovászna Megyei Prefektusi Hivatal/Facebook

Rengeteg iszapot hordott be a víz, a falak is károsodtak. A fűtésrendszer meghibásodott, a villamos hálózatban is kár keletkezett – sorolta a károkat a lelkipásztor.

HIRDETÉS

Moisza Arnold kiemelte a lélekemelő összefogást, elmondta, nem is kellett hívni a magyarhermányiakat, jöttek segíteni, volt aki úgy merte a templomból a vizet, hogy tudta, otthon az ő pincéjét is ellepte az ár.

Lélekerősítő volt, hogy annyi ember összegyűlt, és próbálták menteni a templomot

– mondta a lelkész.