Pataky Attila szólt néhány jó szót és zsebbe nyúlt, így folytatódik a Rocksuli

Az EDDA frontembere, Pataky Attila volt az, aki – miután részletesen, telefonon is elmondták, hogy közösségi zeneoktatással foglalkoznak – a támogatásáról biztosította őket.

A marosvásárhelyi Rocksuli hét évig képezte a fiatal zenészeket, énekeseket, lehetőséget teremtve a kisgyerekeknek, hogy megtanuljanak gitározni, dobolni, billentyűs hangszeren vagy hegedűn játszani, énekelni, de segítette a felnőttek zenei fejlődését is. Idén februárban az első félévet még lezárták, de tovább már nem fogadták a diákokat. Akkor kilencven diákjuk és tizenegy oktatójuk volt.

Jelentősebb anyagi támogatást is biztosított, de egy videóban is beszélt arról, hogy fontosnak tartja a fiatalok zenei képzését és a Rocksuli fennmaradását.

Az énekes eljött egy Rocksuli-gálaműsora is, és ott a diákokkal, tanárokkal együtt színpadra is lépett.

Hints Zoltán elmondta, a marosvásárhelyi Daimler MC motorosklub is önzetlenül melléjük állt, adományokat gyűjtött, hogy támogassa őket, fontosnak tartva a munkájukat.

Hogyan tovább?

A Rocksuli igazgatója beszámolt arról, hogy ugyanazon a helyszínen, remélhetőleg ugyanazokkal az oktatókkal kezdik meg a diákok toborozását augusztus utolsó hetétől. Lehet jelentkezni billentyűs, elektromos, basszus és akusztikus gitár, dob és ütős hangszeres, ének és zeneelméleti képzésre. Kísérleteztek a hegedűoktatással is, de arra nem igazán volt jelentkező.

Hints Zoltán azt is elmondta, hogy bár egyelőre újra tudnak indulni, azt szeretnék, hogy rendszeres támogatóra találjanak, hogy tervezni és folytatni tudják a színvonalas képzést. Szeretnék, hogy mindenki számára elérhető legyen a zenei képzés, a fellépések, ezért nem titok, hogy külső, helyi, hazai, de anyaországi támogatásra is szükségük van. Úgy értékelte, szükség van egy könnyűzenei oktatási központra, ahol a gyerekek, fiatalok, de akár felnőttek is zenélni tanulnak, alkalmi zenekarokat alakítanak, fellépnek, közösséget alkotnak.