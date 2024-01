Patakmederben tárolt fa, hulladékégetés: ez csak néhány eset, ami miatt bírságolt a környezetőrség

a megszerzett engedélyek be nem tartása;

A 2023-as évben a környezetőrség ellenőrei 542 ellenőrzést hajtottak végre, ezek közül 81 tervezett, 461 pedig előre be nem tervezett volt. Utóbbiak közül 216 esetben a törvényes előírások betartását vizsgálták, 10 esetben hivatalból jártak el, 44 alkalommal bejelentés nyomán vizsgálódtak, ugyanakkor 126 tematikus ellenőrzést végeztek, 43 esetben pedig más hatóságokkal együttműködve hajtottak végre akciókat.

Az elmúlt évben a környezetőrség háromszéki munkatársai a megye több iskolájában tartottak tájékoztató akciókat a hulladékgazdálkodás és a környezet tisztán tartásának fontosságáról, ugyanakkor a Let’s Do It Romania programba is bekapcsolódtak – írják a beszámolóban.