Parkerdő védi majd Gyergyószentmiklós szakrális helyét

Húsz év alatt egy erdőkert nő fel a gyergyószentmiklósi Csobot-hegyen álló Szent Anna kápolnák körül, amely amellett, hogy megállítja az eróziót, a szándék szerint az embereket is összekapcsolja majd a természettel, családok pihenőhelyeként és erdei iskolaként is szolgál majd. A munkának a napokban kezdenek neki.

a domb „sapkáját” nem érintik a növénytelepítési munkák, azt továbbra is egy szakrális hely marad, és ugyanúgy látható lesz a városból, mint eddig, és marad hely a búcsúra nagy számban érkező híveknek is.

A munkához sok segítő kézre lesz szükség, a kaláka időpontját majd a Facebookon és más felületeken is jelezni fogják. Már mostanig is sokan segítettek, a csemetekert 1000 csemetét adományozott, de Marosvásárhelyről is érkezett ilyen nagyságrendű felajánlás. Egy erdőtulajdonos ajándéka a szükséges kerítéshez a sok oszlopnak való faanyag, de más hasonló hozzájárulások is vannak.

Támogatni is lehet

Míg az erdőkert északról védi majd a kápolnák környékét, a déli (a városból látható) domboldallal kapcsolatban is vannak elképzelések, ide kisebb bokorcsoportosulásokat telepítenek, köztük ehető bogyós cserjéket is, hogy aki arra jár, fogyaszthasson belőlük. Az erózió miatt keletkezett vízmosásokba pedig kis gátakat készítenek faágakból, ami lassítja a víz lezúdulását, és így a talajt sem mossák le majd a nagyobb esőzések.